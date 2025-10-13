조달시스템 대부분 정상화…조달청 “국민 불편 최소화 총력”

조달청이 국가정보자원관리원 화재로 중단됐던 주요 조달정보시스템을 대부분 복구했다.

13일 조달청은 “나라장터·종합쇼핑몰·하도급지킴이·혁신장터 등 18개 시스템이 13일 0시 기준으로 정상화됐다”고 밝혔다.

이번 조치는 지난 9월 26일 대전 본원에서 발생한 국가정보자원관리원 화재로 조달청이 운영하던 22개 시스템이 멈춰선 지 보름 만이다. 조달청은 추석 민생 지원을 위해 광주 백업센터의 재해복구시스템(DR)을 우선 가동해 9월 29일 나라장터, 30일 하도급지킴이를 임시 복구했다.

이후 연휴 기간 동안 본원 복구 작업을 병행해 지난 10일에는 나라장터·종합쇼핑몰·벤처나라·디지털서비스몰 등 7개 주요 시스템을 재가동했다. 이에 따라 공고, 입찰, 계약, 납품요구, 대금지급 등 핵심 기능이 모두 정상 운영에 들어갔다.

추석 징검다리 연휴 기간에도 복구 작업이 이어졌다. 11~12일 사이에는 혁신장터, 목록정보, 조달청 홈페이지, 공사통합원가관리, 공사비정보광장 등 11개 시스템이 추가로 복구됐다. 조달청은 “대부분의 조달정보시스템이 가동됨에 따라 공공조달 업무가 정상적으로 처리될 것으로 보인다”고 밝혔다.

아직 복구되지 않은 4개 시스템은 성과관리, e감사 등 조달청 내부업무용으로, 행정안전부와 협의해 조속히 복구를 마칠 계획이다.

