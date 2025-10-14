무주군여성단체협의회, 축제기간 '찻집 운영' 장학금 300만 원 기탁

무주군교육발전장학재단 200만 원, 무주군청소년상담복지센터에 100만 원 전달

반딧불축제장서 ‘찻집’ 운영…농어촌 기본소득 시범 사업지 선정 기원 퍼포먼스도

무주군여성단체협의회가 14일 무주군교육발전장학재단 등에 장학금을 전달했다. 이날 회원들이 ‘농어촌 기본소득 시범지역’ 선정기원 퍼포먼스를 펼치고 있다. /무주군

무주군여성단체협의회(회장 마경옥·이하 협의회)가 펼치는 지역사랑이 감동을 전하고 있다.

협의회는 14일 무주여성센터에서 (재)무주군교육발전장학재단에 200만 원, 무주군청소년상담복지센터에 100만 원, 총 300만 원의 장학금을 기탁했다.

이날 전달된 장학금은 제29회 무주반딧불축제장에서 ‘찻집’을 운영해 얻은 수익금 중 일부로, 지역 내 청소년을 위한 장학사업과 위기 청소년 보호 및 복지 증진 사업 추진에 활용될 예정이다.

마경옥 회장은 “장학금은 무주반딧불축제가 개최되는 9일 동안 여성단체협의회 찻집을 운영했던 회원들과 찾아주셨던 모든 분의 마음”이라며 “귀하게 모아진 정성이 우리 지역 청소년들의 원대한 꿈과 건강한 성장을 뒷받침하길 바란다”고 전했다.

이날 기탁식에서 무주군여성단체협의회원 40여 명은 ‘농어촌 기본소득 시범지역’ 선정을 기원하는 퍼포먼스도 선보여 눈길을 끌었다.

회원들은 “모두가 한마음으로 기본소득을 통한 지역 내 활력 충전과 지속 가능한 미래 발전을 기원하고 있다”며 “앞으로도 단체의 역량을 보태 이웃과 함께 성장하는 따뜻한 공동체 문화를 만들어 가는 것은 물론, 인구 감소 대응과 지역발전에 기여해 나갈 것”이라고 밝혔다.

협의회는 장학금 기탁뿐만 아니라 취약계층을 위한 반찬 봉사, 사랑의 쌀 찐빵 나눔, 어르신 돌봄, 아동·청소년 꾸러미 지원 등 꾸준한 봉사활동을 펼치며 지역사회에 모범이 되고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지