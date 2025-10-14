고군산 말도~명도~방축도 인도교, 일부 구간 시범 개통

이달 중 개방⋯해상관광 활성화 기대

방축도 출렁다리/사진제공=군산시

군산시가 이달 중 말도-명도-방축도를 연결하는 해상인도교 일부 구간을 개통할 예정이어서 해양 관광 활성화가 기대되고 있다.

14일 시에 따르면 ‘고군산 말도~명도~방축도 인도교’ 조성사업이 마침내 그 위용을 드러내며 완전 개통을 눈앞에 두고 있다.

말도에서 방축도까지 잇는 일명 ‘5도 4교’의 해상인도교 사업은 세계 최초로 다섯 개의 섬을 4개의 순수 인도교로만 연결하는 것으로, 지난 2015년 행정자치부 공모를 통해 추진됐다.

인도교 설치는 총 339억7000만원이 투입됐으며, 제1교는 말도~보농도(308m), 제2교 보농도~명도(410m), 제3교 명도~광대도(555m), 제4교 광대도~방축도(83m)이다.

지난 2017년 11월 착공에 들어간 뒤 현재 마무리 단계에 있는 것으로 알려졌으며, 제1교가 이달 중 시범 개통될 예정이다.

이에 시는 이 해상인도교를 ‘고군산 섬잇길’ 이라는 브랜드로 개발하고 걷기 여행(트레킹) 관광 활성화를 위한 편의시설 조성 및 관광섬 정체성 확립을 위한 다양한 홍보 사업 등을 적극 추진 중이다.

특히 K-관광섬으로 선정되면서 1.4km에 달하는 해상 트레킹 코스가 조성, 대한민국을 대표하는 해양관광 명소로 자리매김할 것으로 전망된다.

고군산군도를 세계적인 트레킹 명소로 육성하는 K-관광섬 사업은 올해 관광객 편의시설 조성을 본격적으로 추진하는 것과 함께 질 높은 관광 서비스를 제공하기 위한 다양한 부대사업도 활발하게 진행하고 있다.

현재 시는 주민역량 강화와 해설사 양성, 체험 콘텐츠 개발, 특색있는 섬마을 음식 등을 준비하여 관광 기반을 튼튼히 다지고 있으며, 섬 자원을 활용한 이색 홍보 마케팅과 체험형 체험형 관광프로그램을 연이어 선보이며 관광객 유치에 가시적인 성과를 내고 있다.

올해 시범 운영에 들어가는 제1교 개통을 시작으로 단계적으로 해상 인도교가 개통되면 ‘바다 위를 걷는 특별한 트레킹 명소’로 인기를 얻을 것으로 보인다.

시 관계자는 “고군산군도는 탁 트인 해안 경관, 바다 위를 걷는 해상트레킹, 국가 지질공원으로서의 가치, 신선한 섬 미식 등 매력적인 자원을 두루 갖춘 곳”이라며 “이러한 장점들을 유기적으로 연계해 K-해양관광의 핵심지로 육성하기 위한 홍보 마케팅을 더욱 강화할 것”이라고 전했다.​

