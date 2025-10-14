윤준병 의원, 국회 농림축산식품해양수산위원회 민주당 간사 선임

민주당 윤준병 국회의원

민주당 윤준병 국회의원(정읍·고창)이 14일 국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 간사로 선임됐다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 간사는 소속 정당을 대표해 소관 상임위의 의사일정과 안건을 조율하고, 농림축산식품부 · 해양수산부 · 산림청 · 농촌진흥청 · 해양경찰청 등의 소관 법안 및 예산 심사를 주도하는 농어업 정책의 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

간사로 선임된 윤준병 의원은 이재명 국민주권정부 출범 이후 미래 5년의 청사진을 그리는 국정기획위원회 경제 2분과 위원으로 활동하며 이재명 정부의 미래 농정과제 설계를 주도하는 등 ‘농정 전문가’ 로 평가받고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지