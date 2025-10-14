감성·개성으로 물드는 익산의 10월

14~25일 인화동 솜리문화의숲 일원 ‘팝업 문화체험 주간’ 운영

일상에서 자신만의 감성과 개성 발견하는 문화 향유 기회 제공

익산 시민 참여형 프로그램 ‘팝업 문화체험 주간 포스터/사진 제공=익산시

가을을 맞아 문화도시 익산에서 특별한 문화체험의 장이 펼쳐진다.

익산시와 익산시문화도시지원센터는 14일부터 25일까지 인화동 솜리문화의숲 2층 솜리화랑에서 시민 참여형 프로그램인 ‘팝업 문화체험 주간’을 운영한다.

이번 행사는 시민들이 일상에서 자신만의 감성과 개성을 발견할 수 있도록 기획됐으며, 14~18일 감성주간과 21~25일 개성주간으로 나뉘어 2주간 진행된다.

감성주간에는 일상 속 스트레스를 덜고 지친 마음을 다독이는 체험이 마련된다. 주요 활동으로 ‘힐링 원예-나만의 화분 만들기’, ‘브릭 베어 열쇠고리 칠하기’, ‘나만의 거울톡 만들기’ 등 창의력과 감성을 동시에 자극하는 체험이 방문객들을 기다린다.

개성주간에는 나만의 색깔을 담아내는 프로그램이 진행된다. 세상에 단 하나뿐인 ‘나만의 키링 만들기’를 비롯해 실용성과 창의성을 더한 ‘나만의 컵 만들기’, ‘슬립온·티셔츠 커스텀 체험’ 등 개성을 표현할 수 있는 프로그램이 준비된다.

특히 이번 문화체험 주간에는 체험뿐만 아니라 그라피티·공예 등 다양한 분야의 지역 청년 예술가들과 협업해 보다 신선하고 전문적인 문화 향유의 기회가 제공될 예정이다.

참여 신청은 센터 누리집 또는 전화(063-853-6785)로 하면 된다. 일부 프로그램은 재료 소진 시 조기 마감될 수 있으며, 체험은 무료 및 유료(1인 1만 원)로 운영된다.

시 관계자는 “이번 팝업 문화체험 주간은 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 열린 행사로, 시민들이 일상에서 자신만의 감성과 개성을 발견할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 시민 중심의 문화도시 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

