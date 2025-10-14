전국 코스어들 익산에 모인다

익산시, 오는 18일 영등상권에서 ‘2025 다다영등 코스프레 대회’ 개최

총상금 180만 원…의상 대여·분장 부스 운영돼 누구나 쉽게 참여 가능

2025 다다영등 코스프레 대회 포스터/사진 제공=익산시

익산 영등상권에서 전국 코스프레 팬들이 모이는 특별한 행사가 열린다.

익산시는 오는 18일 영등동 먹자골목(하나로11길 일대)에서 ‘2025 다다영등 코스프레 대회’를 개최한다.

이 대회는 나이와 성별에 상관없이 누구나 참여할 수 있으며, 현장 접수도 가능해 코스프레 초보자도 부담 없이 즐길 수 있다.

총상금 180만 원이 걸린 이번 대회는 열띤 경연이 예상된다. 참가자들은 캐릭터 분장과 연출을 바탕으로 심사를 받으며 대상 100만 원, 최우수상 50만 원, 우수상 30만 원의 상금이 주어진다.

특히 행사에는 유명 코스프레 전문팀 ‘RZ COS(알지코스)’가 등장해 화려한 퍼포먼스로 관람객의 시선을 사로잡을 예정이다.

또 행사 현장에는 의상 대여와 분장 부스도 운영돼 누구나 쉽게 코스프레를 체험할 수 있다.

부대행사로는 코스어들의 코스프레 퍼레이드와 잼스틱 공연, 이카루스 댄스팀의 축하공연, DJ 공연 등이 관람객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공한다.

아울러 특별 행사로 영등상권 내 구매 영수증 인증 시 다다영등 재사용 가방(리유저블 백)과 야광 머리띠 등이 제공된다.

이와 함께 먹자골목 일대에는 조명이 설치되고 기념사진 촬영 공간이 마련돼 축제 분위기를 한층 더하고, 인근 상점들도 코스프레 행사에 적극 동참해 상권 활성화에 힘을 보탤 예정이다.

이용선 영등상권 상인회장은 “상권을 찾는 분들이 즐길 수 있는 다채로운 행사와 볼거리를 준비했다”며 “많은 시민과 관광객이 참여해 함께 즐기길 바란다”고 말했다.

정헌율 시장은 “올해로 3회째를 맞이한 이번 행사는 매년 성장하며 전국 코스프레 팬들의 큰 관심을 받고 있다”며 “의상 대여와 분장 부스도 마련돼 있어 누구나 쉽게 참여할 수 있으니 많은 분이 현장을 찾아 즐겨주시길 바란다”고 전했다.

