익산로컬푸드직매장 어양점, 내년 2월 위탁계약 만료

익산시, 지역 농가 누구나 출하 가능한 공공 유통 시스템 구축 방침

익산로컬푸드직매장 어양점 입구/사진 제공=익산시

익산로컬푸드직매장 어양점의 위탁계약이 내년 2월 말 만료된다.

이에 익산시는 위탁운영자인 익산로컬푸드협동조합에 내년 2월 28일 위탁계약이 정상 만료된다는 내용을 14일 고지했다.

앞서 원활한 지역 농산물 유통을 위해 2016년 로컬푸드직매장 어양점 문을 열고 안정적인 체계 정착을 위해 초기 10년간 민간단체를 통해 이를 위탁운영해 온 시는 앞으로 ‘생산은 농업인이, 판매는 익산시가’라는 기치를 보다 확실하게 실현할 수 있는 공공 유통 시스템을 구축한다는 방침이다.

이를 위해 기존 로컬푸드 시스템이 공백 없이 정상 운영될 수 있도록 인력 승계 등 사전 준비에 만전을 기하고 있다.

위탁계약 만료 이후에도 농업인이 직접 농산물을 매장에 출하하고 가격을 책정해 진열하는 방식은 동일하다.

여기에 시는 농업인의 농작업 시간을 보장하고 출하 편의를 높이기 위한 다양한 추가 지원 방안을 마련할 예정이다.

특히 영세농과 취약농을 위한 실질적 지원책을 도입한다. 연 매출 500만 원 미만 농가에 대해서는 수수료를 전액 면제하고, 매출 규모별로 수수료를 차등 적용한 뒤 연차적으로 수수료 전면 면제를 추진한다.

아울러 기존에 조합원만 출하가 가능했던 방식에서 벗어나 지역 1만 6000여 농가 누구나 장벽 없이 출하하는 환경이 조성될 전망이다.

시는 앞서 익산형 마을전자상거래 온라인 플랫폼 익산몰을 성공적으로 안착시킨 경험을 바탕으로, 오프라인 로컬푸드직매장 또한 공공성과 지속가능성을 갖춘 책임 있는 공공 유통 모델로 정착시킨다는 계획이다.

시 관계자는 “로컬푸드는 지역 농가와 시민을 직접 잇는 중요한 연결고리”라며 “행정이 책임지고 더 투명하고 믿을 수 있는 운영 체계를 만들고 시민 모두 만족할 수 있는 모두의 직매장으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

