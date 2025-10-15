안호영 위원장 "전력망 입지선정 잠시 멈추고 주민과 소통부터 다시해야"

안 위원장 "수도권 중심 전력망, 국가균형발전 정신에 맞지 않아"

김성환 장관 "주민이 동의할 수 있는 정책 병행될 수 있도록 노력"

안호영 국회의원

국회 기후에너지환경노동위원회 안호영 위원장(완주·진안·무주)은 지난 14일 국회에서 열린 기후에너지환경부 국정감사에서 “국가기간 전력망 확충사업의 절차를 잠시 멈추고, 주민과의 실질적 소통부터 다시 시작해야 한다”고 강조했다.

안 위원장은 이날 “정부가 발표한 국가기간 전력망 확충 99개 사업 중에 송전선로 70개, 변전소 29개가 국가기간망 설비로 지정됐는데, 대부분이 수도권 중심 사업을 위한 전력망 확충으로 보여지고 있다”며 “특히 용인 반도체 클러스터로 가는 초고압 송전망이 그 핵심인데, 수도권 전력 공급을 위해서 지방의 희생을 강요한다면, 이건 국가 균형발전 정신에 맞지 않는 것”이라고 지적했다.

또 그는 “지금 가장 필요한 건 선로를 세우는 게 아니라, 신뢰의 선로를 세우는 것”이라고 강조하며 “정부가 달라졌으니 소통의 방식도 달라져야 하는데, 잠시라도 한전에서 강행하고 있는 입지선정 절차를 멈추고 주민들과의 실질적인 소통으로 협력해 나가야 할 것”이라고 강조했다.

이에 대해 김성환 장관은 “부분적으로 고압 송전망이 필요한 것은 사실이지만, 그 송전망이 지나가는 지역의 주민들과 적극적으로 소통하고 혹시라도 더 좋은 대안이 있으면 12차 전력수급기본계획을 세우는 과정에서 그 내용들을 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 국가기간 전력망 확중 송전선로는 전주를 제외한 도내 13개 시군을 모두 관통할 예정이다. 이 건설은 윤석열 정부가 용인 반도체 클러스터 국가산단 조성을 위한 제11차 전력수급 계획에 근거하고 있다.

전북특별자치도에는 26개 송전선로 1070km와 8개의 변전소가 건설될 계획인데, 도내 9개 시군에서 대책위원회가 구성되고, 3개 지역에서 의회 특별위원회가 설치되는 등 지역의 우려와 분노가 커지고 있다.

