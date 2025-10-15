전북대병원 응급의료센터, 비상진료 기여도 평가 3년 연속 최고등급

전북대학교병원 응급의료센터

전북대학교병원 응급의료센터가 보건복지부의 비상진료 기여도 평가에서 3회 연속 최고등급인 S등급을 받았다고 15일 밝혔다.

이번 평가는 지난 6월부터 8월까지의 데이터를 바탕으로 중증응급환자 수용 증감률, 중증응급환자 수용 분담률, 의사 상주 배점 등 다양한 지표를 종합해 산정했다.

전북대병원은 수용 증가율 1242%, 수용 분담율 429.5%, 진료 증가율 2234.8% 등 주요 항목에서 높은 수치를 기록했다.

양종철 전북대병원장은 “비상진료 기여도 평가에서 3회 연속 최고등급을 받은 것은 우리 병원이 위기 상황에서도 안정적 진료체계를 유지해 온 결과”라며 “전북대병원은 도민의 생명과 안전을 지키는 지역 응급의료의 중심 병원으로서 허브 역할을 더 견고히 하겠다”고 말했다.

