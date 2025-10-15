전북과학축전, 전주대서 17일부터 3일간 개최…100여 개 체험부스 운영

전북과학축전, 전주대서 17~19일 개최…100여 개 체험부스 운영

AI·이차전지·탄소소재 등 주력산업 연계 첨단 콘텐츠 강화

전북과학축전 공식 포스터./사진=전북도교육청.

전북특별자치도는 ‘제19회 전북과학축전’을 오는 17일부터 19일까지 3일 간 전주대학교 대운동장에서 개최한다고 15일 밝혔다.

올해 과학축전은 ‘과학이 움직이는 세상, 기술이 여는 미래’를 주제로 열리며, 100여 개의 과학체험 부스와 산업 전시, 청소년 경연·공연 등 다채로운 프로그램이 마련됐다.

전북자치도는 무더위와 접근성 문제를 고려해 행사 시기를 10월로 옮기고, 장소를 어린이창의체험관에서 전주대로 변경해 규모와 접근성을 높였다. 체험 부스도 지난해 82개에서 88개로 확대했다.

특히 AI, 이차전지, 탄소소재, 농생명, 방위산업 등 전북의 5대 주력산업과 연계한 첨단 과학 콘텐츠를 선보여 도민이 미래산업의 가능성을 직접 체험할 수 있도록 했다.

행사장에는 산업별 성과를 전시하는 ‘전북핵심산업관’과 AI 로봇팔 제어, VR 가상현실, 드론 조종 등 체험형 프로그램을 즐길 수 있는 ‘과학기술관’이 운영된다.

청소년 대상 프로그램으로는 ‘피지컬AI 창의과학탐험대’, ‘에그드랍 챌린지’, ‘사이언스 마이크’ 등이 진행돼 학생들이 과학적 사고력과 협업 능력을 키우며 직접 아이디어를 발표할 수 있다. LEGO 로봇 자율주행 미션과 운동에너지 실험 등 실습형 콘텐츠도 준비됐다.

이밖에도 버블랩쇼, 과학마술쇼, 이동과학차 전시 등 가족 단위로 즐길 수 있는 공연과 이벤트가 다채롭게 펼쳐진다.

신원식 도 미래첨단산업국장은 “전북과학축전은 아이들이 과학의 즐거움을 느끼며 미래 인재로 성장하는 발판이 될 것”이라며 “도민 모두가 과학문화를 가까이 경험할 수 있는 축제로 발전시키겠다”고 말했다.

