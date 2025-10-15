청년이 그리는 전북 농촌의 미래…‘MZ세대 타운홀 미팅’ 성료

Trend news
전북대서 청년·행정 머리 맞대…농촌 활력 아이디어 제안 활발
전북특별자치도는 지난 14일 전북대학교 국제컨벤션센터에서 ‘청년이 만드는 농촌활력’을 주제로 ‘MZ세대 타운홀 미팅’을 개최했다.
이번 행사는 청년들이 직접 전북 농업·농촌 정책을 제안하고 토론하는 소통의 장으로 마련됐다.
이날 행사에는 전북대 농생명대학 학생 등 150여 명이 참석했다. 행사는 1·2부로 나뉘었으며, 1부에서는 전북자치도의 청년농업인 육성 정책 안내와 농촌체험 참여자 경험담, 지난해 아이디어 토론 결과 보고가 이어졌다.
2부에서는 전문가 특강과 그룹토론이 열려 △농촌서비스 공급 △농촌공간 활용 △도농 상생 방안 △농촌의 아름다움과 가치 보전 등 다양한 주제에 대한 청년들의 의견이 활발히 오갔다.
민선식 도 농생명축산산업국장은 “청년의 시각에서 바라본 정책 제안이야말로 전북 농생명산업의 지속 가능한 발전을 이끌어가는 핵심 동력”이라며 “오늘 제시된 의견을 실제 정책에 반영할 수 있도록 적극 검토하겠다”고 말했다.
