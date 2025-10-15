완주·전주 통합지원금 다시 수면위

완주 통합 찬성단체, 전주시에 완주군민 인당 200만 원 지급 건의

단체 "지원금보다 통합 이익 더 커"⋯매표 논란, 여론 역풍 우려도

완주·전주통합추진위원회와 완주·전주상생발전네트워크가 15일 전주시청에서 기자회견을 열고 전주시에 완주군민 통합지원금 지급을 건의했다. 문민주 기자

완주·전주 통합을 추진하는 완주군 시민단체가 통합이 성사될 경우 완주군민에게 200만 원씩 지급해 줄 것을 요구하며 통합지원금 논의에 다시 불을 지폈다. 지원금 지급에 따른 손실보다 통합에 따른 이익이 더 크다는 판단에서다.

그러나 일각에선 이러한 시민단체의 통합지원금 제안이 '돈으로 표를 산다'는 매표 행위로 비쳐 여론의 역풍을 맞을 수 있다고 지적한다.

완주·전주통합추진위원회와 완주·전주상생발전네트워크는 15일 전주시청에서 기자회견을 열고 "통합지원금은 경제를 살리는 재정 투자이자 상실감을 해소하는 복지 투자"라며 "전주시와 전주시의회에 완주군민 지원금 지급을 건의한다"고 밝혔다.

단체가 요구한 통합지원금은 1인당 200만 원이다. 카드로 1차 100만 원, 2차 50만 원, 3차 50만 원으로 나눠 지급하는 방식이다. 이를 단순 계산할 경우 올해 8월 기준 완주군민 10만 331명에게 지원금을 지급하기 위해선 2006억 6200만 원이 필요하다.

막대한 재원 조달 가능성에 대해 단체는 "통합에 따른 정부의 재정 인센티브를 3년에 걸쳐 활용하면 가능하다"고 주장했다. 전주시민이 느끼는 상대적 박탈감, 형평성 우려에 대해서는 "지원금 소비처를 완주·전주로 설정하면 소상공인 등 민생경제를 회복하는 데도 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

특히 매표 논란에 대해 완주·전주통합추진위원회 성도경 위원장은 "완주·전주 통합의 절실함을 담아 꺼내놓은 방안"이라며 "현금 살포라는 비난이 있을 수 있다. 그러나 통합 이익이 더 크기 때문에 비판을 감수하고 발표하게 된 것"이라고 말했다.

단체는 완주군민 통합지원금 지급과 관련해 "현재까지 전주시, 전주시의회와 협의된 바 없다"고 했다. 그러면서 "완주·전주 통합을 추진하는 전주시 시민단체(전주시민협의회)의 의견을 취합해 해당 내용을 상생발전방안에 추가하는 것을 검토하겠다"고 밝혔다.

한편 전주시민협의회 박진상 위원장도 지난 3월 10일 완주·전주 통합 비전을 발표하는 기자회견에서 통합 시 완주군민에게 1인당 300만 원의 통합지원금을 지급하는 방안을 언급한 바 있다.

이에 대해 전주시와 전주시의회는 신중한 입장을 내비쳤다. 당시 우범기 전주시장은 "전주시민협의회 입장에서는 충분히 건의할 수 있다"면서도 "시 입장에서는 비판 여론 등을 고려할 때 신중하게 접근하는 게 바람직하다"고 말했다.

