4년 만에 우승 도전하는 전북현대⋯18일 전주성 마지막 정규 라운드

18일 오후 2시 전주월드컵경기장서 수원FC와 경기 예정

전북 이기고, 김천 지면 파이널 라운드 전 조기 우승 확정

2025 하나은행 K리그1 33라운드 전북현대VS수원FC 경기 포스터. 전북현대 제공

과연 전북현대모터스FC가 이번 주말에 열리는 K리그 마지막 정규 라운드에서 4년 만에 우승의 샴페인을 터트릴까. K리그 사상 전무후무한 대기록을 보유한 최다 우승(9회) 팀의 자체 기록 경신에 관심이 모인다.

전북현대는 오는 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 수원FC와 2025 하나은행 K리그1 33라운드를 치른다.

현재 단독 선두를 달리는 전북현대의 승점은 68점으로, 2위 팀인 김천상무프로축구단(55점)과 13점 차다. K리그 우승 매직넘버는 6점이다. 전북현대가 이기고, 한날한시에 예정된 김천상무가 FC안양의 상대로 패배하면 조기 우승을 확정짓게 된다. 남은 파이널 라운드 5경기는 예정대로 진행한다.

동시에 의미 있는 기록 달성도 눈앞에 두고 있다.

전북현대는 올 시즌 치른 홈(안방) 경기에서 관중 29만 3206명을 불러 모았다. 이번 경기에서 홈 관중 30만 돌파할 예정이다. 팀 사상 역대 최단 경기 30만 관중 달성 기록이기도 하다.

또 이날 경기 하프타임에는 싱어송라이터 우디가 우승을 기원하는 공연을 펼친다.

앞서 지난 6월 파트너십을 맺은 WFP(유엔세계식량계획)와 함께 다양하고 의미 있는 활동을 진행한다.

WFP 패치 판매 수익금 기부에 대한 약정식을 가지고, 관련 이벤트를 통해 전북현대 유니폼 선물한다. 경기장 S·N존에 위치한 스튜디오 1994에서는 WFP 캐치프레이즈가 들어간 포토이즘 프레임을 선보인다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지