전북자치경찰위원회, 도민 치안 만족도 전년 대비 6.7점 상승

자치경찰 활동 효과 확인

전북자치경찰위원회 로고/사진=전북자치경찰위

전북 자치경찰제 시행 이후 추진 중인 생활밀착형 치안정책이 도민 치안 만족도 향상에 기여한 것으로 조사됐다.

전북자치경찰위원회(위원장 이연주)는 지난 6월 24일부터 9월 5일까지 도민 3499명을 대상으로 실시한 ‘2025년 전북 자치경찰 도민 설문조사’ 결과를 16일 발표했다.

이번 설문조사는 생활안전, 사회적 약자 보호, 교통안전, 자치경찰제 인식 및 효과, 제2중앙경찰학교 유치 등 27개 문항으로 구성됐으며 온라인 방식으로 진행됐다.

조사 결과, 도민의 종합 체감 안전도는 78.6점으로 전년 71.9점보다 6.7점 상승했다.

도민들은 생활안전 부문에서 유흥·번화가 주변 범죄를 가장 우려하고 있었으며 사회적 약자 보호 분야에서는 학교폭력과 아동학대 문제를 주요 위험 요인으로 인식했다.

교통안전 분야에서는 음주운전에 대한 경각심이 가장 높게 나타났으며, 최근 사회 문제로 떠오른 청소년 도박과 디지털 성범죄에 대한 예방 대책 필요성도 강하게 제기됐다.

도민이 가장 많이 요구한 치안 개선 방안은 CCTV 등 방범 인프라 확충과 순찰 강화였으며 가해자 재범 방지 시스템 마련과 교통안전 캠페인 확대 요구였다.

학교폭력 예방을 위해서는 학교전담경찰관의 전문교육 확대와 재범 관리가 필요하다는 의견이 많았다.

위원회는 이번 조사 결과를 정책에 적극 반영해 유흥가 주변 범죄예방 환경 설계를 강화하고 심야 취약지역에 대한 순찰을 확대하기로 했다.

아울러 학교전담경찰관 제도의 내실화를 통해 학교폭력을 체계적으로 관리하고 디지털 성범죄와 스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄에 대한 전담 수사와 피해자 보호 연계 시스템도 강화할 계획이다.

고령자 교통안전을 위해서는 관계기관과 협력해 인지능력검사 프로그램을 확대하고 노인 보행자 대상 교통안전 교육을 정례화할 예정이다.

또 위원회는 제2중앙경찰학교 남원 유치에 대한 도민들의 높은 지지를 확인한 만큼, 지역 치안 인프라 강화를 위해 유치 활동에 적극적으로 나선다는 방침이다.

이연주 위원장은 “이번 설문조사는 도민의 안전 요구 수준이 높아지고 있음을 보여주는 중요한 지표”라며 “도민이 실질적으로 변화를 체감할 수 있는 치안정책을 지속적으로 추진해 신뢰받는 자치경찰제를 확립하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지