경찰, '재활용품 무단 반출 의혹' 관련자 57명 입건
UPDATE 2025-10-17 14:02 (Fri)
경찰, '재활용품 무단 반출 의혹' 관련자 57명 입건

김문경 웹승인 2025-10-17 12:11 수정 2025-10-17 12:11

전주완산경찰서 전경. 전북일보 DB

전주완산경찰서는 절도 등 혐의로 환경미화원 및 재활용품 매입 업체 직원 등 57명을 입건해 조사 중이라고 17일 밝혔다.

이들은 지난 2월부터 7월까지 전주권 내에서 수거된 공병 등 일부 재활용품을 빼돌려 ‘전주 리사이클링 센터’가 아닌 다른 업체에 임의로 처분한 혐의를 받고 있다. 관련 피해 금액은 2200만 원에 이르는 것으로 조사됐다.

경찰은 지난달 재활용품 수집 민간업체 등을 압수수색하는 등 관련 수사를 이어왔다.

범행 가담 정도가 낮은 15명은 경미범죄심사위원회에 회부될 예정이다.

경찰 관계자는 “수사는 계속 진행 중이며 현재 조사 마무리 단계에 있다”며 “이번달 이내에 종결할 예정”이라고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전주 #재활용품 #무단반출 #리사이클링센터
김문경 sale0330@daum.net
