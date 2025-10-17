경찰, 근로자 추락 사망사고 관련 현대차 전주공장 압수수색

전북경찰청 전경. 전북일보 DB

경찰이 근로자 사망사고가 발생했던 현대자동차 전주공장에 대한 압수수색을 벌였다.

전북경찰청은 지난 13일 현대자동차 전주공장 및 재하청 업체 사무실에 대한 압수수색을 진행했다고 17일 밝혔다.

앞서 지난 3일 오후 9시 30분께 완주군 봉동읍의 현대자동차 전주공장에서 철거 작업 중이던 재하청업체 소속 근로자 A씨(50대)가 개구부 5m 아래로 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

경찰과 고용노동부는 당시 안전 교육이 제대로 이뤄졌는지 여부와 개구부 덮개가 법령상 요구되는 안전장치 역할을 충분히 할 수 있는 상태였는지 등을 조사 중이다.

경찰 관계자는 “사고 원인에 대해 명확히 밝혀야 할 부분이 남아있어 압수물 분석을 통해 확인 중”이라고 말했다.

고용노동부 관계자는 “관계자들을 대상으로 안전조치가 충분히 이뤄졌는지 여부를 조사 중”이라고 전했다.

