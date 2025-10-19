엄마와 딸의 특별한 여행⋯군산시, '모녀의 하루 in 군산' 추가 진행

20일 오전 10시부터 온라인 선착순 참가 신청

군산시가 모녀 전용 여행 프로그램인 ‘모녀의 하루 in 군산’ 3회차 ‘추향저격’편 참가자를 모집한다.

‘모녀의 하루 in 군산'은 타겟을 세분화해 특정 고객만을 위한 맞춤형 마케팅 전략을 활용하는 핀셋 마케팅을 통해 첫 회부터 큰 관심을 불러일으켰다.

이에 군산시는 뜨거운 반응에 힘입어 1‧2차에 이어 1회차를 추가로 진행, 군산을 찾는 엄마와 딸들에게 특별한 추억과 힐링을 선사할 예정이다.

3번째 행사는 오는 11월 1일에 진행되며, 20일 오전 10시부터 온라인 선착순으로 참가 신청을 받는다.

이번 3회차 프로그램 역시 군산의 대표 관광지인 고군산군도와 K-관광섬 유람선 탐방, 바다 위 짚 라인, 무녀도 쥐똥섬 관람 등 다양한 체험 활동과 감성 사진 촬영, 편지쓰기 및 낭독 등 특별하게 꾸며졌다.

특히 유람선을 타고 말도‧명도‧방축도 등 고군산군도의 아름다운 섬 풍경을 즐기는 치유(힐링) 코스도 즐길 수 있다.

또한 흥미로운 관광 체험 외에도 참가자들은 군산의 대표 미식 박대구이 정식을 맛보며 군산에서만 느낄 수 있는 색다른 미식 경험을 즐길 예정이다.

군산시는 이외에도 간단한 퀴즈 게임과 모녀간의 정서적 친밀감을 더해줄 수 있는 관광지 배경 사진포즈 따라하기 등 다양한 미션을 준비하는 한편, 엄마와 딸의 모든 순간들을 폴라로이드 카메라를 통해 따뜻하게 기록해 나갈 계획이다.

여행 종료 후에는 참가자 대상 사회관계망(SNS) 후기 공유 이벤트도 진행되며, 참여자에게는 소정의 상품도 제공된다.

시 관계자는 “매년 높은 인기를 얻고 있는 모녀의 하루 in 군산 프로그램이 올해 마지막 회차를 맞이했다"며 "아무쪼록 마지막 기회를 놓치지 말고 특별한 감동과 힐링의 시간을 누리시길 바란다"고 말했다.

한편 참가비는 1인당 4만원으로 참여는 군산시 공식 사회관계망(SNS) 계정(인스타그램), 군산 K-관광섬 계정(인스타그램) ‘모녀의 하루 in 군산 K-관광섬(추향저격편)’ 게시글 내 바로가기 부호(큐알코드)를 통해 신청하면 된다.

