군산경찰서, 우수 수사관 2명 즉상···신속·완결 수사로 국민 신뢰 제고

군산경찰서(서장 김현익)는 지난 17일 우수 수사관 2명을 선정해 즉상을 수여했다/사진제공=군산경찰

군산경찰서(서장 김현익)는 지난 17일 신속하고 완결성 있는 수사로 국민 신뢰 제고에 기여한 우수 수사관 2명(유소희 경위, 조현규 경사)을 선정해 즉상을 수여했다고 밝혔다.

이번 포상은 복잡한 사건을 정확하고 신속하게 처리하며, 수사서류 작성과 판례 적용 등에서 높은 전문성을 발휘한 수사관들을 대상으로 이뤄졌다.

군산경찰서는 향후에도 수사의 질적 향상과 수사관 사기 진작을 위한 다양한 제도적 지원과 동기부여 방안을 지속적으로 추진할 방침이다.

김현익 서장은 “국민이 체감할 수 있는 수사 서비스를 제공하기 위해 헌신한 수사관들의 노고에 감사드린다”며 “앞으로도 실력과 신뢰를 갖춘 수사관이 인정받는 문화를 정착시키고, 국민이 안심할 수 있는 수사 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 즉상은 특별한 공적이 있을때 바로 시상하는 것을 말한다.

