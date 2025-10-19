[제106회 전국체육대회, 개회식] 3만 여명 선수단 참가해 23일까지 부산서 개최

- 개회식에 이재명 대통령과 김혜경 여사 참석

- 전북자치도선수단 입장에 2023 전주 하계올림픽 유치 홍보

17일 부산아시아드경기장에서 열린 제106회 전국체육대회 개회식에 참석한 이재명 대통령과 김혜경 여사, 유승민 대한체육회장이 입장하는 선수들을 향해 손을 흔들고 있다.연합뉴스

제106회 전국체육대회 개회식이 지난 17일 부산아시아드경기장에서 열렸다.

개회식에는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 참석해 자리를 빛냈다.

또한 최휘영 문화체육관광부 장관, 유승민 대한체육회장과 김관영 전북자치도지사, 유정기 전북교육감 권한대행, 정강선 전북체육회장 등이 참석했다.

17일 부산아시아드경기장에서 제106회 전국체전 개회식 축하 공연이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

개회식은 박칼린 총감독이 부산의 정서와 역동성을 담은 ‘역대급 그라운드쇼’로 진행됐다.

개회식 주제인 ‘배 들어온다, 부산!’에 맞춰 경기장 한 가운데로 형형색색 컨테이너들이 들어오며 부산항 터미널을 구현한 초대형 무대가 설치되며 흥겨운 무대로 대회 분위기를 끌어올렸다.

선수들은 대한민국 최초의 노래방인 부산 ‘로얄 전자 오락실’의 반주에 맞춰 대회장에 입장했다.

전북자치도선수단은 2036 전주 하계올림픽 유치 염원을 담은 피켓과 형광봉을 들고 입장해 눈길을 사로잡았다.

이재명 대통령은 축사에서 “그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 쏟아낼 우리 선수 여러분을 직접 보니, 벌써부터 가슴이 벅차 오른다”며 “선수단 여러분 모두가 서로를 존중하고 연대하는 스포츠의 참된 가치를 만방에 떨치며 우리 국민들께 큰 희망과 감동의 울림을 선사해 주실 것으로 믿는다”고 말했다.

17일 제106회 전국체육대회 개회식이 열린 부산아시아드경기장을 찾은 김관영 도지사가 선수단을 격려하고 있다. 전북자치도제공

한편 김관영 도지사도 부산아시아드경기장을 일찍 찾아 전북자치도 상황실을 방문, 전북자치도체육회 임직원과 선수단을 격려했다.

전국체전은 1920년부터 이어지고 있는 국내 최대규모의 종합 체육대회로 25년만에 부산광역시 일원에서 23일까지 열린다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지