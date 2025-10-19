전주서 전국 최대 규모 사회적경제 박람회 열린다

24~25일 노송광장 일대 판매체험, 정책홍보

전주시

대한민국 사회적경제의 현재와 미래를 아우르는 축제가 전주에서 열린다.

전주시는 오는 24일과 25일 시청 앞 노송광장 일대에서 '제7회 대한민국 사회적경제 박람회'를 개최한다.

이번 행사는 중앙정부와 지방자치단체, 사회적경제 조직 등이 참여하는 대표적인 민관 공동 박람회다. 행사는 전국 사회적경제 기업의 상품과 서비스를 전시·판매하는 판매체험관, 사회적경제 정책 등을 소개하는 정책홍보관 등으로 꾸며진다. 사회적경제 기업의 판로, 자금 관련 상담을 위한 공공·민간 상담관도 함께 마련한다.

이 밖에 사회적경제에 대한 청소년의 관심과 참여를 높이기 위한 '청소년 창업박람회', 사회적경제의 가치인 상생을 재미있게 체험하는 '상생 오락실', 사회적경제 관련 퀴즈를 통해 참가자의 이해도를 높이는 '협동 골든벨' 등 다채로운 프로그램도 진행한다.

우범기 전주시장은 "전주에서 열리는 이번 대한민국 사회적경제 박람회가 지속 가능한 사회적경제 가치 확산에 기여하길 바란다"며 "박람회 성공 개최를 위한 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

