익산에서 펼쳐지는 진귀한 보석들의 향연

2025 주얼팰리스 보석 가을대축제 개최…최대 30% 할인 행사, 보석 리세팅 등 프로그램 다채

2025 주얼팰리스 보석대축제 포스터/사진 제공=익산시

보석도시 익산에서 형형색색 아름다운 보석을 만날 수 있는 축제가 펼쳐진다.

익산시는 이달 22일부터 11월 2일까지 왕궁면 주얼팰리스와 보석테마관광지 일원에서 ‘2025 주얼팰리스 보석대축제’가 열린다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 (사)주얼팰리스협의회(회장 송재규)가 주관하고 익산시와 전북특별자치도가 후원하며, 주얼팰리스 내 54개 업체가 참여해 다채로운 전시와 판매, 체험 행사를 선보인다.

보석대축제는 익산을 대표하는 관광형 산업 축제로, 시민과 관광객들에게 화려하고 진귀한 보석을 직접 만나볼 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

특히 축제 기간에는 24K와 다이아몬드를 제외한 모든 제품을 대상으로 최대 30% 특별할인 행사가 진행돼 평소 귀금속에 관심 있는 방문객들에게 큰 호응이 기대된다.

아울러 개인 소유 보석을 원하는 디자인으로 바꿀 수 있는 보석 리세팅을 비롯해 보석 가공 시연, 체험 부스, 익산 보석산업 사진 기록전, 행운의 탄생석 특별전시 등 다채로운 프로그램이 진행된다.

또 축제가 진행되는 보석테마관광지는 보석박물관과 실내외 놀이체험시설 다이노키즈월드가 있어 부모부터 자녀까지 모든 세대를 아우르는 가을 나들이도 즐길 수 있다.

자세한 내용은 ㈔주얼팰리스협의회(063-834-5100)로 문의하면 된다.

시 관계자는 “주얼팰리스 보석대축제는 익산이 지닌 보석산업의 경쟁력과 가치를 동시에 알리는 자리”라며 “가을 정취 속에서 시민과 관광객 모두가 반짝이는 추억을 만들길 바란다”고 전했다.

