이상현 전 전북도의회 부의장, 체급 내려 '남원시의원' 출마 선언

“민생경제 든든히, 복지는 따뜻하게” 4대 비전 제시

이상현 전 전북도의회 부의장./사진=본인 제공

이상현 전 전북도의회 부의장이 내년 6월 3일 치러질 지방선거에서 도통·향교지역 남원시의회 의원 출마를 선언했다.

이 전 부의장은 20일 출마 선언문을 통해 ‘민생경제는 든든하게, 복지는 따뜻하게, 농업은 활기차게, 교육은 안전하게’라는 4대 핵심 비전을 내세우며 “남원시민 한 분 한 분의 삶을 지켜주는 믿음직한 시의원이 되겠다”고 밝혔다.

그는 “도의원으로 12년, 남원시장에 두 차례 도전하며 남원의 발전을 위해 달려왔지만, 돌이켜보면 제 욕심이 앞섰던 순간도 있었다”며 “이제는 초심으로 돌아가 낮은 자세와 겸손한 마음으로 시민과 함께하겠다”고 말했다.

또한 “구 서남대학교 활성화, 공공의료대학원 및 제2중앙경찰학교 유치, 송전탑 건설 백지화 등 남원에 산적한 현안을 해결하기 위해 제 모든 역량을 쏟겠다”며 “현장에서 답을 찾고, 시민과 함께 해법을 만드는 시의원이 되겠다”고 강조했다.

이 전 부의장은 남원시 주천면 출신으로 남원중앙초·용성중·남원고를 졸업하고 명지대학교 대학원에서 교육학 박사 학위를 취득했다. 전라북도의회 부의장, 교육위원장, 운영위원장 등을 역임했다.

