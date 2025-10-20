정읍시축구협회 '제4회 서지말배 축구대회' 개최

-장년부 우승 태봉FC, 청년부 우승 정읍다이노스

제4회 서지말배 축구대회 우승, 준우승 팀 선수들이 기념촬영했다. 사진제공=정읍시축구협회

정읍시축구협회(회장 김현만) 주최 주관한 '제4회 서지말배 축구대회'가 지난 18일과 19일 정읍시 신태인인조구장에서 성료됐다.

전북특별자치도, 정읍시, 정읍시체육회가 후원한 대회는 정읍시축구협회 10개클럽에서 장년부 10팀, 청년부 8팀이 참가해 토너먼트 경기로 진행됐다.

경기결과 장년부는 △우승 태봉FC △준우승 한반도FC △공동3위 신태인FC, 정읍다이노스가 차지하고 개인상은 △최우수선수상 최영철 △우수선수상 조준모 △감독상 김기민 감독이 선정됐다.

또, 청년부는 △우승 정읍다이노스 △준우승 신태인FC △공동3위 정읍FC, 샘골FC가 올랐으며 △최우수선수상 김의중 △우수선수상 최윤혁 △감독상 박현호 감독이 수상했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지