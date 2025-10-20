제106회 전국체육대회, 대회 4일차 전북선수단 금2, 은4, 동7 추가

20일 기준 금메달 22개, 은메달 32개, 동메달 56개 획득

20일 제106회 전국체육대회 사격 여자 일반부 공기권총 단체전에서 금메달을 획득한 전북선발 선수들이 기념촬영을 하고 있다.전북자치고체육회 제공

전북자치도선수단이 제106회 전국체육대회 4일째인 20일(오후 4시 기준) 금메달 2개와 은메달 4개, 동메달 7개를 추가했다.

이로써 전북선수단은 총 금메달 22개와 은메달 32개, 동메달 56개를 획득하며 순항하고 있다.

이날 사격 여자 일반부 공기권총 단체전에서 전북선발이 금메달을 획득했다.

롤러에서도 남자 고등부 스프린트 1,000m에서 정영운(전주생명과학고)이 금메달을 추가했다.

사격 여자 고등부 공기권총 단체전에서 전북선발은 은메달을 획득했다.

육상 여자 일반부 400mH 김지은 (개발공사)도 은메달을 추가했다.

조정에서도 남자 고등부 무타페어 강승현·지우찬(전북체고)과 여자 일반부 싱클스컬 김승현(군산시청)도 각각 은메달을 목에 걸었다.

사이클 여자 고등부 1Km 개인독주에서 이현지(전북체고)가 대회신기록을 수립하며 동메달을 획득했다.

조정 여자 일반부 쿼드러플에서는 군산시청, 레슬링 남자 대학부 G72Kg 오민서(전주대), 남자 일반부 G97Kg 권정빈(전북도청), 스쿼시 여자 일반부 개인전 문혜연(전북연맹), 육상 여자 고등부 원반던지기 김나현(이리공고), 유도 남자 고등부 73Kg 백재민(우석고)도 동메달을 추가했다.

단체 구기종목에서도 선전이 이어졌다.

배구 남자 고등부에서 익산 남성고가 부산 성지고를 누르고 결승에 진출했다.

농구 남자 고등부 2회전에 출전한 전주고도 부산 중앙고를 80대71으로 누르고 4강에 진출했다.

