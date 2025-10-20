‘수억원 전기요금 미납’···에코시티 대형상가 ‘철수’ 사태

한전 측 21일 오전 9시 30분 단전 조치 통보, 전기요금 미납 2억 3000만원

금리인상으로 인한 경영 악화 원인으로 알려져, DK몰 측 "채권 압류 등 토로"

20일 전주 에코시티 DK몰이 수억 원대 전기요금 미납으로 전기가 끊기는 사태가 발생해 입주 업체들이 운영을 중단하고 철수 작업을 하고 있다. 조현욱 기자

수십개의 업체가 입주 중인 전주 에코시티 DK몰이 수억원의 전기요금을 미납해 전기가 끊기는 초유의 사태가 발생했다.

이마트 등 입주 업체들은 일단 운영을 중단한 뒤 향후 대책을 검토 중인데, 현재 피해가 우후죽순 늘어나는 모양새다.

20일 한국전력 전북본부에 따르면 한전은 전주시 덕진구 에코시티에 위치한 DK몰 측에 21일 오전 9시30분을 기점으로 단전을 통보했다. DK몰이 연체된 전기요금은 최근 3개월에 부과된 전기요금 약 2억3000만원으로 파악됐다. 한전 측은 전기요금이 두 달 동안 미납된 이후부터 여러 차례 단전에 대한 경고를 했다고 밝혔다.

한전 전북본부 관계자는 “전기요금의 경우 세 차례 미납을 하면 단전처리가 된다. 많은 업체들이 입주를 해 있다고 해서 한전 측에서 단전을 안 하기는 어렵고, 단전 이전에 5번 이상의 통화와 우편, 면담 등을 진행했다”고 설명했다.

DK몰의 경영 악화 이유로는 금리 인상 등이 꼽히는 것으로 알려졌다. 기존 DK몰 등 사업을 위해 여러 법인이 저금리로 대출을 받았으나, 고금리 상황이 이어지며 사업 수익성 등이 저하된 것이 주요 원인으로 전해졌다.

이날 입주업체 관계자들은 대부분 망연자실한 모습이었다. 2층에 위치한 옷가게 코너에서는 대부분 ‘철수 조치’로 분주했다. 한 입주업체 관계자는 “어제 갑자기 단전이 된다고 통보가 돼 물건을 정리하고 있다”며 “언제 복구가 될 수 있을지 전혀 알려진 게 없고 전기가 끊겨 엘리베이터가 멈추기 전에 물품 등을 모두 옮겨야 한다”고 토로했다. 3층에 위치한 대형 키즈카페 관계자도 “영업을 하기 위해 인테리어 비용에만 7~8억 원을 사용한 상황에 전기가 들어오지 않는다면 시설 투자비용이 모두 날아간다”며 “관리비를 받아 간 업체 관리자 측에서도 아는 부분이 거의 없다고 얘기했다”고 말했다.

20일 이마트 신선코너 등이 철수조치로 인해 텅 비어있다. 조현욱 기자

1층에 위치한 이마트도 철수 조치가 이어지고 있었다. 대부분 식품 코너들은 텅 비어 있었다. 냉장이 필요하지 않은 제품들로 공백을 메운 곳이 많았으며, 신선 코너 직원들은 음식 등을 다른 곳으로 옮기기 위해 분주했다. 이날 이마트 측도 난감함을 표했다.

이날 DK몰 5층 사무실에서 만난 관리업체 측 관계자는 “1년 이상 정상화를 위해 노력했지만, 은행권에서 채권 압류 등이 진행돼 더 이상 버틸 수 없는 상황이다”고 말했다.

