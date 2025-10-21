전주 만원주택 공급 속도⋯11월 입주자 모집

2028년까지 210호 공급 계획

전주시 청년만원주택 청춘별채 사업지인 효자동의 한 다가구주택. 전북일보 자료 사진

전주시가 청년 만원주택 공급에 속도를 낸다.

전주시는 다음 달 청년 만원주택 '청춘별채' 입주자를 추가 모집한다. 모집 규모는 12호다.

청년 만원주택 사업은 청년들의 주거비 부담을 덜어주기 위해 무주택 미혼 청년(19∼39세)에게 한 달 임대료 1만∼3만 원에 매입임대주택을 공급하는 내용이다. 보증금은 50만 원이다.

전주시는 이 같은 청년 만원주택을 2028년까지 모두 210호로 늘릴 방침이다. 이를 위해 올해 117호를 시작으로 2026년 24호, 2027년 36호, 2028년 33호를 확보할 예정이다.

김은주 전주시 인구청년정책국장은 "청년들이 지역에 뿌리내릴 수 있도록 전주형 청년주택을 지속적으로 공급해 나가겠다"고 말했다.

한편 청년 만원주택 입주 대상은 전주에 살거나 살기를 희망하는 19∼39세 무주택 미혼 청년으로, 공공주택 입주자 소득 및 자산 기준을 충족해야 한다. 1순위는 기초생활수급자와 한부모가족, 차상위 가족이다. 2순위는 본인과 부모의 월평균 소득이 도시근로자 월평균 소득의 100% 이하인 자이다. 3순위는 본인의 월평균 소득이 도시근로자 월평균 소득의 100% 이하인 자이다.

입주 기간은 2년이다. 무주택 요건 충족 시 최대 4회까지 재계약이 가능하다. 또 입주 중 결혼하면 최대 20년까지 거주할 수 있다.

