전북교육청·전북대·전북대병원 국감 22일 실시

22일 전북대학교 진수당 1층 77주년 기념홀에서 전북교육청을 포함한 전북대학교, 전북대병원 등에 대한 국정감사가 실시된다.

오전 10시에는 전북대학교, 전남대학교, 제주대학교, 전북대병원, 전남대병원, 제주대병원 등 6개 피감기관에 대한 국감이 이뤄진다.

오후 2시에는 전북교육청, 광주교육청, 전남교육청, 제주교육청 등 4개 피감기관에 대한 국감이 진행된다.

이날 국감은 국회 교육위원회 감사 1반에서 진행된다.

감사 1반 구성은 더불어민주당 김영호, 김문수, 김준혁, 문정복, 박성준, 진선미 의원, 국민의힘에서는 김대식, 김용태, 정성국 의원이 참여한다.

