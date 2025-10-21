이전기사
전북일보로고

전북교육청·전북대·전북대병원 국감 22일 실시
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-21 18:58 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 교육 chevron_right 교육일반
자체기사

전북교육청·전북대·전북대병원 국감 22일 실시

이강모 웹승인 2025-10-21 17:40 수정 2025-10-21 17:40

22일 전북대학교 진수당 1층 77주년 기념홀에서 전북교육청을 포함한 전북대학교, 전북대병원 등에 대한 국정감사가 실시된다.

오전 10시에는 전북대학교, 전남대학교, 제주대학교, 전북대병원, 전남대병원, 제주대병원 등 6개 피감기관에 대한 국감이 이뤄진다.

오후 2시에는 전북교육청, 광주교육청, 전남교육청, 제주교육청 등 4개 피감기관에 대한 국감이 진행된다.

이날 국감은 국회 교육위원회 감사 1반에서 진행된다.

감사 1반 구성은 더불어민주당 김영호, 김문수, 김준혁, 문정복, 박성준, 진선미 의원, 국민의힘에서는 김대식, 김용태, 정성국 의원이 참여한다.

image

 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북교육청 전북대 국정감사
이강모 kangmo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr