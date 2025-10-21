[제106회 전국체육대회, 5일차] 수영 한다경 '2관왕'…자유형 800m·400m도 한국新 수립

'배구 명가' 익산 남성고 우승…올해만 5개 대회 정상

지난해 제105회 전국체육대회에서 한다경 선수가 금빛 물살을 가르고 있다. 전북일보 자료사진

전북의 인어 한다경(전북원스포츠단)이 제106회 전국체육대회 수영 자유형 800m 한국신기록에 이어 400m에서도 한국 신기록을 세우며 금메달을 획득했다.

한다경은 21일 부산 사직운동장 실내수영장에서 열린 수영 여자 일반부 자유형 400m에서 4분09초69로 한국 신기록을 수립했다.

2022년 KB금융코리아스위밍챔피언십에서 본인이 작성한 4분 10초 89를 1초 20 앞당긴 기록이다.

그는 지난 19일 끝난 자유형 800m에서도 8분36초78를 기록 본인이 세웠던 종전 8분37초88을 1초10 앞당겨 한국 신기록을 수립하기도 했다.

한다경은 전국체전에서 여자 자유형 800m 8연패와 400m 5연패의 기록도 달성했다.

​21일 부산 동래중에서 열린 남자 고등부 배구에서 우승을 차지한 익산 남성고 선수들이 강수영 감독을 헹가레 치며 우승을 만끽하고 있다. 전북자치도체육회 제공

또한 '배구 명가' 익산 남성고는 부산 동래중학교에서 열린 남자 고등부 배구 결승에서 경북 현일고를 3대1로 꺽고 우승을 차지했다.

결승전답게 치열한 접전을 벌였지만, 강력한 서브와 조직적인 수비로 결정적인 순간마다 블로킹과 공격 성공율을 높이면서 승부에 마침표를 찍었다.

이번 대회 우승으로 익산 남성고는 올해 5개 대회에서 우승의 쾌거를 달성했다.

사이클에서도 남자 고등부 단체스프린트에서 전북선발(김국영,김동현,김민성,박태준,전하진)이 금메달을 추가했다.

은메달은 롤러 남자 고등부 계주 3000m에 출전한 전주생명과학고(김지찬,이정민,정영운)와 근대 5종 남자 고등부 계주 4종에 전북체고(권도현,김주원,문은찬,최주원), 역도 남자 일반부 용상 67Kg 김요한(진안군청), 수영 남자 고등부 배영 50m 심정우(신흥고)가 획득했다.

동메달에는 테니스 남자 고등부 단체전에서 남원클럽(조세혁,조민혁)과 수영 남자 일반부 자유형 400m 김영현(전주시청), 역도 여자 일반부 합계 87Kg 홍유빈(한국체대), 육상 남자 고등부 계주 400m 전북체고(성재혁,이반석,차시현,최명진,허우진,이동관), 양궁 여자 일반부 리커브 단체전 전북도청(전인아,신정화,김아영,김예후)이 획득했다.

이로써 전북자치도선수단은 21일 오후 4시 기준 금메달 3개와 은메달 4개, 동메달 5개를 추가, 총 금메달 27개, 은메달 37개, 동메달 65개를 획득하고 있다.

한편 대회 6일차인 22일에는 농구 남자 고등부 4강 전주고와 핸드볼 남자 고등부 4강 전북제일고 경기가 열릴 계획이다.

