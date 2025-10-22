“낙조보며 치맥을”⋯군산시, 치맥나이트 어텀 개최

오는 11월 1일 군산항 1981 여객터미널 루프탑

치맥나이트 어텀(Autumn) 포스터.

“깊어가는 가을밤, 군산에서 치맥 어떠세요?”

군산시가 오는 11월 1일 내항에 있은 군산항 1981 여객터미널 루프탑에서 ‘치맥나이트 어텀(Autumn)?’을 개최한다.

이번 행사는 군산지역 관광객의 체류 시간을 늘리고 지역 경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

대상은 다른 지역에서 군산을 찾아온 방문객으로, 관내 숙박업소 예약자에 한해 진행되며, 모집 인원은 80여 명이다.

특히, 참가자 전원에게는 바삭한 치킨과 시원한 생맥주 2잔이 기본으로 제공된다.

참가자들은 시원한 맥주와 환상의 궁합을 자랑하는 치킨을 즐기며, 탁 트인 야외 루프탑에서 가을 강바람과 함께 낙조를 감상할 수 있다.

여기에 플럼밴드‧스웨덴세탁소‧배치기 등 다양한 아티스트들의 공연이 더해지며, 미니 게임‧토크쇼 등 다채로운 이벤트로 풍성한 즐길거리도 제공된다.

시는 이번 행사가 숙박객을 대상으로 한 야간관광 행사인 만큼 지역 내 숙박업소 이용률과 관광 소비 증가 효과에 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “야간관광 활성화와 함께 지역경제에 활력을 불어넣는 의미 있는 행사로 발전시키겠다”며 “군산의 가을밤을 특별하게 즐길 수 있는 이번 행사에 많은 관심과 참여를 바란다”라 전했다.

참가비는 1인당 1만 원으로 참여 시 전액 환불되며, 프로그램 신청은 군산시 공식 사회관계망(SNS) 계정(인스타그램) 및 게시글 내 바로가기 부호(QR 코드)를 통해 신청할 수 있다.​

