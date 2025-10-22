‘2025 전주비빔밥축제’ 24~26일 개최

전주월드컵경기장 일원서 복합문화예술 오감만족 축제로 진행

지난해 열린 2024 전주비빔밥축제에서 대형비빔퍼포먼스 행사 모습. /전주시

전주의 매력을 오감으로 즐길 수 있는 ‘2025 전주비빔밥축제’가 오는 24일부터 26일까지 전주월드컵경기장 일원에서 펼쳐진다.

‘비빔, 세계를 잇다’를 주제로 열리는 올해 축제는 21개의 비빔메뉴가 선보여 축제장을 찾는 시민과 관광객에게 전주의 풍성한 맛을 알리게 된다.

또 음식과 예술 문화 행사 및 체험 등이 함께 비벼지고 어우러지는 복합문화예술 오감만족 축제로 준비된다.

전주비빔밥축제의 꽃인 ‘대형비빔퍼포먼스’ 행사에서는 하계 올림픽 유치를 기원하는 퍼포먼스가 펼쳐지며, △21개 자생단체와 전주음식업소가 참여하는 ‘레트로비빔밥거리’ △비빔밥 요리사와 재료들의 ‘비빔밥퍼레이드’ △미니올림픽 체험인 ‘도전미니올림픽’이 행사장을 채운다.

이와 함께 △전주비빔밥 재료들을 캐릭터화한 ‘비빔프렌즈 팝업스토어’ △한 그릇에 담긴 전주비빔밥의 매력을 오감으로 즐기는 ‘비빔 문화공간’ △유네스코 음식창의도시 전주를 알아볼 수 있는 ‘유네스코 창의도시 홍보존’ △세계의 비빔요리를 맛볼 수 있는 ‘세계비빔존’ 등 특별관도 운영된다.

특히 전주비빔밥축제의 첫날 야간 시간대에는 ‘전주페스타 2025’의 축하무대인 ‘함께가을’이 진행된다. 축하무대에서는 올림픽 유치 기원을 담은 홀로그램쇼·멀티미디어쇼와 인기가수 축하공연이 펼쳐지며, 25일과 26일에는 지역예술인·어린이공연과 야간 투게더쇼가 주무대에서 진행된다.

노은영 전주시 문화체육관광국장은 “올해 전주비빔밥축제를 전주비빔밥뿐만 아니라 맛의 고장 전주의 특별한 음식을 맛볼 수 있는 다양한 프로그램을 기획하는 등 한국 전통의 맛과 멋, 흥이 한데 어우러진 축제로 만들 계획”이라고 말했다.

