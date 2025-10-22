익산 북부권 청소년 복합문화공간 ‘12월 개관’

옛 함열읍 행정복지센터 리모델링…청소년 위한 특화 공간

다양한 놀이문화·쉼 공간 제공…시내권 문화 격차 해소 기대

익산시가 북부권 농촌지역 청소년들을 위한 복합문화공간 조성과 관련해 지난 4월 인근 학교를 찾아가 청소년들의 의견을 수렴하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 북부권 농촌지역 청소년들의 문화 갈증을 해소할 복합문화공간을 오는 12월 개관한다.

22일 시 복지국 브리핑에 따르면, 옛 함열읍 행정복지센터 건물이 북부권 청소년을 위한 특화 공간으로 조성된다. 현재 외관 정비와 내부 콘텐츠 구축 등 막바지 절차를 진행 중이며 12월 개관을 앞두고 있다.

옛 함열읍 청사를 활용한 이 공간 조성에는 교육발전특구 사업비 등 11억 3,600만 원이 투입됐다. 앞으로 북부권 농촌지역 청소년들에게 다양한 놀이문화와 쉼의 공간을 제공하게 될 이 공간은 도심권에 집중돼 있는 청소년 시설의 한계를 보완하고 지역 간 문화 격차 해소의 전환점이 될 전망이다.

시는 실제 청소년을 위한 공간을 만들기 위해 지난 4월 인근 학교를 찾아가 청소년의 의견을 수렴하고 그 결과를 공간 구성에 적극 반영했다.

연면적 991.7㎡ 규모의 이 공간은 1층과 2층으로 나눠 청소년 중심 콘텐츠로 채워진다. 1층은 보드게임, 콘솔게임, 실내농구게임, 포켓볼, 노래방 등이 마련된 놀이 중심 공간과 사무공간이 자리하고, 2층은 북카페, 쉼 공간, 동아리실, 프로그램실 등 문화·자치활동을 지원하는 공간으로 구성된다.

운영은 시가 직영하며, 전담 인력 4명이 배치된다. 운영시간은 평일(화~금) 오전 11시부터 오후 8시까지, 주말은 오전 10시부터 오후 7시까지다.

청소년 누구나 자유롭게 이용할 수 있으며, 시는 청소년 이용이 없는 시간대에 인근 주민에게도 개방할 예정이다.

시는 향후 지역 학교·돌봄기관·청소년 동아리와의 연계를 강화하고 변화하는 청소년의 욕구를 반영한 맞춤형 프로그램도 지속 개발해 농촌 청소년 문화중심지로서의 모델을 만들어 간다는 방침이다.

나은정 국장은 “청소년 활동 공간 대부분이 시내에 몰려 있는 현실에서 농촌 청소년을 위한 공간 마련은 꼭 필요한 일”이라며 “2023년 도내 유일한 청소년자치공간으로 개소한 다꿈처럼 또 하나의 사랑받는 장소가 될 수 있도록 만들겠다”고 말했다.

