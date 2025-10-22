익산시, 영등동 150면 주차타워 개방

임시 무료 운영…영등상권 주차 편의 증대·교통 혼잡 완화 기대

익산 영등동 주차타워 전경/사진 제공=익산시

익산시가 영등동 상권의 주차난 해소를 위해 지하 1층~지상 3층 150면 규모의 주차타워(영등동 856-1)를 개방했다고 22일 밝혔다.

이번 개방은 보다 편리하고 체계적인 이용 시스템 구축을 위한 임시 무료 운영으로, 시는 시설물 보험에 가입해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 주차 환경을 갖췄다.

앞으로 시는 이용 불편 사항과 시설물 개선 사항 등을 세밀히 점검하고, 이후 2026년 중 스마트 주차장 통합관제시스템과 연계해 유료화 전환을 추진할 예정이다.

시는 이번 주차타워 개방으로 영등상권의 주차난 완화와 교통 흐름 개선은 물론 주변 상가 이용 활성화에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.

양경진 시 건설국장은 “영등동 주차타워는 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 편리한 주차공간이자 지역상권 활성화의 새로운 기반이 될 것”이라며 “스마트 기술을 접목한 주차 관리로 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 교통복지를 실현하겠다”고 말했다.

