익산시, 영등동 150면 주차타워 개방

Trend news
임시 무료 운영…영등상권 주차 편의 증대·교통 혼잡 완화 기대
익산시가 영등동 상권의 주차난 해소를 위해 지하 1층~지상 3층 150면 규모의 주차타워(영등동 856-1)를 개방했다고 22일 밝혔다.
이번 개방은 보다 편리하고 체계적인 이용 시스템 구축을 위한 임시 무료 운영으로, 시는 시설물 보험에 가입해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 주차 환경을 갖췄다.
앞으로 시는 이용 불편 사항과 시설물 개선 사항 등을 세밀히 점검하고, 이후 2026년 중 스마트 주차장 통합관제시스템과 연계해 유료화 전환을 추진할 예정이다.
시는 이번 주차타워 개방으로 영등상권의 주차난 완화와 교통 흐름 개선은 물론 주변 상가 이용 활성화에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.
양경진 시 건설국장은 “영등동 주차타워는 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 편리한 주차공간이자 지역상권 활성화의 새로운 기반이 될 것”이라며 “스마트 기술을 접목한 주차 관리로 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 교통복지를 실현하겠다”고 말했다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글