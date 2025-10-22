전주교도소 교정협의회 교정위원 신규 위촉식 개최

전주교도소 교정협의회가 22일 신규 교정위원 위촉식을 가지고 기존·신규 위원이 함께 교정 현장을 둘러봤다. 협의회 제공

전주교도소 교정협의회는 22일 윤순풍 소장, 양현섭 회장을 비롯해 교정위원 10여 명이 참석한 가운데 신규 교정위원 위촉식을 개최했다고 밝혔다.

이날 신규 교정위원으로 김우섭(태건종합건설 이사), 이은혜(자영업자), 조형숙(전주교구청 교리 교사), 심경이(남문앤몰 대표), 고은산(의사) 등 5명이 위촉됐다. 이어 우수 교정위원으로 선정된 전우일·박교상·권삼경 위원에게 전주교도소장 표창을 수여했다.

양현섭 회장은 "교정위원이라는 자부심을 가지고 수용자 교정 교화에 도움을 줄 수 있는 위원이 되도록 노력해 달라"고 당부했다.

이후 기존·신규 교정위원은 함께 교정 현장을 직접 둘러봤다. 수용동, 접견실, 작업장 등을 통해 수용자의 생활을 간접 체험하면서 형벌 집행의 엄정함을 느끼는 데 의미를 뒀다.

윤순풍 전주교도소장은 "모든 수용자의 교화를 다 얻을 수는 없지만 단 1명이라도 마음을 되돌릴 수 있다면 그것이 우리가 해야 할 일이다. 엄정한 수용 질서 확립 및 수용자의 성공적인 사회 복귀를 도모하고 지역사회에도 공헌하는 등 국민에게 신뢰받는 교정이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지