캄보디아발 해외 취업 사기에 전북 대학가 '비상'

교육부, 전국 대학에 공문⋯여행경보 지역 활동 제한 권고

전북대·우석대 등 학생 전수조사·예방 안내문 배포해 대응

‘고수익 보장’ 미끼로 납치·감금⋯해외 취업사기 주의 필요

충북도가 최근 한국인 대상 납치와 실종 사건이 잇따르고 있는 캄보디아로의 여행자제를 권고하고 나섰다. 연합뉴스 제공

최근 캄보디아에서 한국인을 노린 취업 사기 범죄가 잇따르자 전북지역 대학들이 학생 보호에 나섰다.

교육부는 지난 17일 전국대학회장단과 만나 긴급 대응 회의를 열고 캄보디아 사태 대응 방안을 논의했다.

회의에서는 학생 안전관리 강화와 피해 예방 대책, 대학별 사례 공유 등이 이뤄졌다. 교육부는 전국 대학에 학생 주의를 당부하는 안내문을 배포하고, 피해 예방 교육과 관리 강화를 요청했다. 캄보디아를 포함한 여행경보 발령 지역에서는 대학 소속 교직원의 연수나 학생 봉사 활등 등을 금지하도록 했다.

전북지역 대학도 일제히 대응에 나섰다.

전북대는 지난 주말 전체 학생을 대상으로 전수조사를 실시해 캄보디아에 머무르는 학생이 없다는 사실을 확인했다.

전북대 관계자는 “조사 결과 캄보디아에 머무는 학생이 없는 것으로 파악됐다”며 “오는 27일 각 기관·학과에 예방 안내문을 발송할 예정”이라고 밝혔다.

우석대는 각 단과대학을 비롯한 모든 조직에 캄보디아 취업 사기 예방 안내문을 발송했다.

우석대 관계자는 “지난 22일 저녁 학생 간담회를 열어 총학생회와 단과대학 대표들에게 관련 안내를 다시 전달했다”고 말했다.

원광대와 전주대도 단과대학을 통해 학생뿐 아니라 교직원에게도 해외 취업사기 예방 수칙을 안내했다.

전주대 관계자는 “지난 21일 전 부서와 단과대학에 예방·안전 수칙을 배부했다. 교내앱 알림 공지도 검토 중”이라고 했다.

군산대 역시 취업사기 예방 내용을 담은 안내문을 발송할 예정이다.

군산대 관계자는 “학생상담센터에서 캄보디아 취업 사기 관련 상담도 진행할 예정이니, 문제가 생겼다면 언제든 연락해 달라”고 당부했다.

캄보디아 온라인 사기 범죄는 고수익 해외 일자리를 내세워 피해자를 유인한 뒤 납치·감금해 불법 업무에 동원하는 것으로 알려졌다.

각 대학가가 배포한 안내문에 따르면 불법 해외 취업 공고는 월 1000만원 이상 보장, 휴양지 근무, 단순 상담 업무 등을 내세우는 경우가 많다. 특히 비자 발급이 필요 없다고 강조하거나 SNS로만 연락하며 구두계약을 유도하는 사례도 있어 각별한 주의가 요구된다.

