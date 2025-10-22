김관영 지사, 기재부 직접 설득…“전북 핵심사업 예산 증액 총력”

22일 세종청사서 예산실 간부 연쇄 면담…정부 동의 확보가 관건

AI·농생명·새만금 등 20여 개 핵심 사업 예산 반영 요청

김관영 전북특별자치도지사.

전북특별자치도가 2026년도 국가예산 확보를 위한 총력전에 나섰다.

김관영 지사는 22일 정부세종청사를 방문해 기획재정부 예산실 간부들과 연쇄 면담을 갖고 주요 현안사업 20여 건의 반영을 요청했다.

이번 방문은 국회 예산심사 단계에서 증액을 추진하기 위해 정부 동의가 필수적인 만큼, 예산 편성 실무를 담당하는 기재부 핵심 인사를 직접 설득하기 위한 전략적 행보다.

김 지사는 이날 경제예산심의관을 비롯해 고용·국토교통·산업중소벤처·연구개발·정보통신 예산과장 등 예산실 간부들을 차례로 만나 미래산업, 농생명, 새만금, 균형발전 등 전북 핵심 분야의 필요성과 경제적 파급효과를 강조했다.

주요 건의사업으로는 △새만금 RE100 산업단지 구축 △피지컬AI 기반 소프트웨어 생태계 조성 △AI 한글화 교육센터 구축 △디지털트윈 기반 사용후 배터리 재자원화 센터 △첨단드론스포츠 지원센터 등이 포함됐다.

또 농생명산업 분야에서는 △동물용 의약품 임상시험센터 △펫푸드 소재 산업화 플랫폼 △사료작물 종자 생산기지 △농업기계 디지털 오픈플랫폼 구축 등을 제안했다.

김 지사는 “기재부 설득은 정부 예산 확보의 핵심 관문”이라며 “논리와 근거로 전북의 필요성을 설명해 국회 단계에서 최대한 증액될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지