에코시티 주민들 "이마트 운영 재개 염원⋯행정 중재 나서라"

협의체 구성, 지원책 수립 촉구

에코시티입주자대표연합회가 23일 전주시청에서 기자회견을 열고 이마트 에코시티점의 운영 재개를 촉구하고 있다. 문민주 기자

전주 이마트 에코시티점이 건물주의 전기요금 체납으로 전기가 끊기며 영업을 중단하자 에코시티 주민들이 행정의 중재를 요구하고 나섰다.

에코시티입주자대표연합회는 23일 전주시청에서 기자회견을 열고 "건물주의 재정난에 따른 전기요금 체납으로 한전의 단전 조치가 취해지며 이마트 에코시티점의 영업이 중단되는 초유의 사태가 발생했다"며 "이마트 에코시티점을 비롯한 입점상가 전체가 돌연 휴업에 들어가 주민들은 큰 충격을 받았다"고 밝혔다.

그러면서 이들은 "이마트와 입점상가들은 임대료와 관리비를 모두 정상 납부했는데도 전력 공급이 끊겨 영업이 불가능해졌다"며 "이번 사태는 단순한 민간 갈등이 아니다. 전주시민의 생활, 지역의 경제가 직격탄을 맞은 공공 사안"이라고 주장했다.

이와 관련 에코시티입주자대표연합회는 전주시의 중재와 대책 마련을 촉구했다.

이들은 "전주시는 임대주, 한전, 이마트, 입점상가 간 협의체를 신속히 구성해 전력 공급 정상화와 상권 회복 방안을 마련하는 등 즉각 중재에 나서라"고 강조했다. 이어 "단전이 장기화되면 상권은 붕괴되고 지역 경제는 더 깊은 침체에 빠진다"며 "주민과 상인 피해에 대한 긴급 행정지원책을 수립하라"고 덧붙였다.

한편 한전은 이마트 에코시티점 등이 입점한 DK몰의 전기요금 체납(3개월 2억 3000만원)에 따라 지난 21일부터 단전 조치를 내렸다. 이에 따라 이마트 에코시티점을 비롯한 입점상가들은 영업을 중단한 상태다.

