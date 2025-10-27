전북자치도새마을부녀회, '빛나는 청춘 다시 봄봄봄' 어르신 동요대회 개최

음악으로 되살린 청춘의 추억, 세대 공감의 장

빛자는 청춘, 다시 봄봄봄 어르신 동요대회 시상식에서 기념촬영. 사진제공=새마을회

전북특별자치도새마을부녀회(회장 강귀자)는 지난 21일 정읍시 칠보면 섬진강댐노인복지관에서 ‘빛나는 청춘, 다시 봄봄봄’ 어르신 동요대회를 개최했다.

행사는 새마을운동중앙회의 '녹색건강문화 새마을가꾸기' 중앙공모사업으로 어르신들이 동요를 통해 젊은 시절의 추억을 되새기고 세대 간 소통과 공감의 시간을 나누기 위해 마련됐다.

이날 대회에는 섬진강댐노인복지관을 이용하는 어르신 중 예선을 통해 선발된 10개 팀이 참가해 각자의 개성과 감성을 담은 무대를 선보였다.

강귀자 도새마을부녀회 , 이경연 정읍시새마을지회장, 김숙 칠보면장, 강주호 섬진강댐노인복지관장 등이 심사위원으로 함께했다.

또한, 어르신 대상 문화공연과 새마을부녀회원들의 특별공연이 함께 진행되어 현장 분위기를 더욱 따뜻하게 했다.

강귀자 도부녀회장은 “어르신들이 음악을 통해 삶의 활력을 되찾고, 세대 간 따뜻한 공감이 오가는 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 공동체가 함께 웃고 즐길 수 있는 문화새마을운동 확산 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지