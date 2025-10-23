2025년 군산시사회복지종사자 연합 체육대회 '성황'

군산시사회복지협의회는 22일 군산청소년수련관 체육관에서 ‘2025년 사회복지 종사자 연합 체육대회’를 개최했다./사진제공=군산시사회복지협의회

군산시 사회복지 종사자들이 한자리에 모여 소통하고 화합하는 뜻깊은 자리가 마련됐다.

사회복지법인 군산시사회복지협의회(회장 홍용승)는 22일 군산청소년수련관 체육관에서 ‘2025년 사회복지 종사자 연합 체육대회’를 개최했다.

200여명이 참여한 이 체육대회는 지역 사회복지시설 및 기관 종사자 간 유대감 형성과 사기 진작, 심신 건강 증진 등을 위해 마련됐다.

특히 군산시와 (유)은파장례문화원,(유)나성이앤티, 반석신협, 참사랑요양병원, 한국타이어 군산산북점 ,(유)군산관광 등이 후원하며 이들을 격려했다.

행사는 다양한 협동 게임과 명량운동회로 구성돼 참석자들의 큰 호응을 얻었으며, 기관 간 교류와 소통의 시간도 함께 가졌다.

또한, 다양한 경품 이벤트가 함께 제공돼 현장의 분위기를 더욱 화기애애하게 만들었다.

홍용승 회장은 “현장에서 헌신하는 사회복지 종사자들이 서로 응원하고 격려할 수 있는 소중한 자리였다”며 “앞으로도 사회복지종사자들의 복지 증진과 권익 향상을 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지