최교진 교육부장관, 미산초 방문 교권보호 정책 의견 수렴

최교진 교육부 장관은 23일 전주의 전주미산초등학교(교장 조영일)를 방문해 교육활동 보호 정책에 대한 의견 수렴 및 현장 교원 격려를 위한 간담회를 개최했다.

이날 간담회에는 전북교사노조위원장, 전북교총회장, 전교조전북지부장이 참여한 가운데 현장 의견을 바탕으로, 앞으로 새롭게 추진될 교육활동 보호 정책의 현장 적합성과 체감도를 높이기 위해 마련됐다.

간담회에는 전북특별자치도교육청 관계자와 전주미산초등학교 교원들이 참여해, 교육부 및 전북교육청의 학교민원 대응 방안과 교육활동보호 정책의 성과와 개선점 등을 논의했다.

특히, 학교 현장에서 묵묵히 학생 교육을 위해 애쓰고 있는 현장교원들을 격려하고, 교원들과 함께 특이 악성 민원에 대한 효과적인 대응 방안을 모색한다. 또한 교사 개인이 아닌 학교 단위에서의 민원 대응 및 지원 체계를 현장에 정착시키기 위한 방안에 대해서도 이야기 나눌 예정이다.

최교진 교육부 장관은 “교육활동 침해 사안에 엄중하게 대처하기 위한 학교민원 대응 및 교육활동 보호 강화 방안을 마련하고, 현장의 충분한 의견 수렴과 숙의를 거쳐 관련 정책을 추진하겠다”면서“교육공동체인 학생, 학부모, 교원 모두가 협력과 존중을 통해 건전한 학교문화를 조성해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

