금은방 진열장 깨고 1억 원 상당 귀금속 훔친 10대 2명 경찰에 덜미

익산경찰서 전경/전북일보 DB

금은방 진열장을 깨고 1억 원 상당의 귀금속을 훔친 10대들이 경찰에 붙잡혔다.

익산경찰서는 특수강도 및 특수절도미수 혐의로 A군(17)과 B군(18)을 붙잡아 조사 중이라고 24일 밝혔다.

이들은 지난 23일 오후 3시 30분께 충청남도 논산시의 한 금은방에서 들고간 망치로 주인을 위협한 뒤, 진열장 유리를 깨고 1억 원 상당의 금팔찌 10개를 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

A군 등은 같은 날 오전 11시 25분께 익산시 영등동의 한 금은방에서도 2400만 원 상당의 골드바 100g을 구매할 것처럼 하며 훔치려다가, 사진 촬영 등을 요구하는 것을 의심한 금은방 주인이 놓아주지 않자 달아나 미수에 그친 혐의도 받는다.

충남경찰청의 공조 요청을 받은 익산 경찰은 A군 등이 택시를 타고 익산 관내로 이동한 사실을 확인했다.

이후 경찰은 A군이 손을 다쳐 치료 중일 것으로 보고 병원을 수색한 끝에 익산의 한 정형외과에서 그를 붙잡았다. 이어 지인의 원룸에 숨어 있던 B군도 검거했다.

경찰 조사에서 이들은 “가출해서 생활비가 필요했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “A군과 B군에 대해 구속영장을 신청할 계획”이라며 “여죄 등 정확한 경위를 조사 중”이라고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지