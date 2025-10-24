경찰, 남자친구 거주 오피스텔에 방화한 40대 붙잡아

군산경찰서 전경/전북일보 DB

남자 친구가 거주하고 있던 건물에 불을 지른 40대가 경찰에 붙잡혔다.

군산경찰서는 현주건조물 방화 등 혐의로 A씨(48·여)를 붙잡아 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 7시 55분께 남자친구가 거주하는 군산시 미룡동의 오피스텔 건물에 불을 지른 혐의를 받고 있다.

이 불로 A씨가 등에 2도 화상을 입어 병원으로 이송됐으며, 오피스텔 건물 일부(15㎡)와 내부 집기 비품 등이 소실돼 소방서 추산 430만 원 상당의 재산 피해가 발생했다. 화재는 소방당국에 의해 10여분 만에 진화됐다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등 정확한 경위를 조사 중이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지