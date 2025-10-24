이전기사
전주시의회, 행안부 장관에 완주·전주 통합 지원 요청
UPDATE 2025-10-24 20:59 (Fri)
보도자료

전주시의회, 행안부 장관에 완주·전주 통합 지원 요청

문민주 웹승인 2025-10-24 16:41 수정 2025-10-24 16:41

남관우 의장, 윤호중 장관에 주민투표 촉구 결의안 전달

남관우 전주시의회 의장이 24일 윤호중 행정안전부 장관에게 완주·전주 통합 주민투표 추진 촉구 결의안을 전달했다. 사진=전주시의회

남관우 전주시의회 의장이 24일 전주를 방문한 윤호중 행정안전부 장관에게 완주·전주 통합 주민투표 추진 촉구 결의안을 전달했다. 시의회는 지난 22일 열린 제424회 임시회 1차 본회의에서 해당 결의안을 만장일치로 채택한 바 있다.

남 의장은 대한민국 사회적경제 박람회 참석을 위해 전주를 방문한 윤 장관에게 결의안을 전달하며 "완주·전주 통합은 행정 효율성 제고를 넘어 전북의 성장 거점을 완성하기 위한 시대적 과제"라며 "정부가 양 지역의 통합을 위해 주민투표를 할 수 있도록 적극적 지원에 나서달라"고 요청했다.

이어 그는 "완주·전주는 생활권, 경제권, 문화권을 이미 공유하고 있는 하나의 공동체"라며 "국가균형발전 실현을 위해 통합 논의가 더 이상 늦춰져서는 안 된다"고 강조했다.

이날 전달한 결의안은 지역 내 갈등 봉합을 위한 행안부의 완주·전주 통합 주민투표 권고를 촉구하는 내용이다. 또 정부의 갈등 해소를 위한 실질적·구체적 방안 마련, 지방시대위원회와 중앙정부의 적극적인 재정적·제도적 지원 대책 수립 등도 담고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전주시의회 #행정안전부
문민주 moonming@jjan.kr
