전주시의회, 행안부 장관에 완주·전주 통합 지원 요청

Trend news
남관우 의장, 윤호중 장관에 주민투표 촉구 결의안 전달
남관우 전주시의회 의장이 24일 전주를 방문한 윤호중 행정안전부 장관에게 완주·전주 통합 주민투표 추진 촉구 결의안을 전달했다. 시의회는 지난 22일 열린 제424회 임시회 1차 본회의에서 해당 결의안을 만장일치로 채택한 바 있다.
남 의장은 대한민국 사회적경제 박람회 참석을 위해 전주를 방문한 윤 장관에게 결의안을 전달하며 "완주·전주 통합은 행정 효율성 제고를 넘어 전북의 성장 거점을 완성하기 위한 시대적 과제"라며 "정부가 양 지역의 통합을 위해 주민투표를 할 수 있도록 적극적 지원에 나서달라"고 요청했다.
이어 그는 "완주·전주는 생활권, 경제권, 문화권을 이미 공유하고 있는 하나의 공동체"라며 "국가균형발전 실현을 위해 통합 논의가 더 이상 늦춰져서는 안 된다"고 강조했다.
이날 전달한 결의안은 지역 내 갈등 봉합을 위한 행안부의 완주·전주 통합 주민투표 권고를 촉구하는 내용이다. 또 정부의 갈등 해소를 위한 실질적·구체적 방안 마련, 지방시대위원회와 중앙정부의 적극적인 재정적·제도적 지원 대책 수립 등도 담고 있다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글