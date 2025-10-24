새만금~전주간 고속도로, 완주∙김제 경계에 IC 설치

완주군∙김제시 상생협력으로 사업대상지 최종 선정

완주 서부권서 서해안 접근 편리, 지역 내부 교통분산 효과

정성주 김제시장과 유희태 완주군수가 새만금-전주 고속도로 IC 설치를 위해 상생협력을 체결했다. 완주군 자료사진

완주군과 김제시 인접에서 입출이 가능한 새만금 고속도로 IC 설치가 구체화 되고 있다.

완주군에 따르면 한국도로공사가 새만금∼전주 고속도로 하이패스 IC 설치를 위한 실시설계를 진행하고 있으며, 조만간 최종 사업대상지 선정할 계획이다.

완주군은 2022년 11월 이서면과 김제시 용지면 경계 일원에 새만금~전주간 고속도로 하이패스 IC 설치를 공식 건의했으며, 2024년 9월 김제시와 손을 잡고 공동으로 한국도로공사에 요청했다.

도로공사는 이를 반영해 지난 4월 해당 사업이 사업대상지로 확정하고, 빠르면 올해 말 완주군·김제시·한국도로공사 간 사업시행 협약 체결을 거쳐 2026년 상반기 착공 예정으로 전했다.

해당 지역에 하이패스 IC가 설치되면 완주군 서부권은 새만금 및 서해안권 접근성이 대폭 확장되고, 지역 내부 교통량 분산과 정주환경 개선에 도움을 줄 전망이다.

군은 또 단순한 교통 인프라 확충을 넘어 완주군이 역점 추진 중인 미래산업 거점 ‘피지컬 AI 실증센터’와의 연계 강화에 중요한 전기가 될 것으로 기대한다. 고속도로 진출입이 원활해지면 물류·장비 이동성이 높아지고 기업 투자 매력도도 증대돼 첨단산업 클러스터 조성에 필요한 핵심 기반이 구축될 수 있기 대문이다.

유희태 완주군수는 “하이패스 IC 설치는 완주군과 김제시가 함께 이뤄낸 상생협력의 값진 성과”라며 “지역 주민의 삶의 질 향상과 지역 발전에 기여하는 사업이 될 수 있도록 김제시, 한국도로공사와 긴밀히 협력해 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

