[국정감사] 국민연금 MBK파트너스 투자 9000억 손실 질타···취재 제한 논란도

홈플러스 매각 사태에 대한 국민연금 책임 질타

연합뉴스

지난 24일 국민연금공단 본사에서 국회 보건복지위원회의 국민연금공단에 대한 국정감사가 실시됐다.

△MBK 파트너스 투자 최대 9000억 손실 질타

백혜련 국회의원 등 다수의 국회의원은 “국민연금공단은 MBK의 홈플러스 인수 계획의 문제점을 알고도 투자해 예정된 손해를 일으켰다”며 “국민연금이 최대 9000억원의 손해가 예산된다”고 지적했다.

이어 “홈플러스가 파산할 경우 청산 가치는 최대 3조 7000억원으로 국민연금보다 선순위 채권인 2조 9000억원을 제외하면 8000억원 밖에 남지 않고 이에 국민연금은 최소 1000억원에서 최대 9000억원의 손해들 보게 된다”고 꼬집었다. 또 “홈플러스 인수 당시 MBK는 차입매수 방식을 활용해 홈플러스의 자산을 담보로 인수금을 마련하고 점포, 토지, 건물 등을 팔아 재임대해 4조 1000억원의 수익을 거뒀는데, 중요한 사실은 국민연금공단이 이를 다 알고 있으면서 투자를 해 MBK의 약탈적 이익 추출을 도왔다는 점이다”고 주장했다.

이에 대해 김태현 이사장은 MBK로부터 받아야할 돈이 얼마냐 되냐는 질의에 "공정가치로 판단하면 9000억원 정도이다"며 "현재로서는 손실이 발생할 가능성이 크고, 국민연금이 투자했고, 손실이 발생했기 때문에 책임이 있다"고 답변했다.

△국민연금공단 취재 제한 논란

24일 오전 진행된 국민연금공단 국정감사에서 공단 측은 국감장 안의 취재진 출입을 막았다가 논란이 일자 뒤늦게 설명자료를 내고 출입을 허용했다. 이 과정에서 공단측은 ‘국회의 요청’이라는 이유를 들었는데, 해당 사실은 거짓으로 밝혀졌다.

출입 제한에 대한 모 언론사의 보도가 나온 이후 박주민 위원장은 ”국회는 출입 제한을 요청한 적이 없다“고 밝혔다. 이에 대해 공단 측은 ”기자 출입 제한은 국회의 요청에 의한 것이 아니라 감사장 안전 등을 위해 진행했던 공단 실무자 소통 과정에서 오해가 발생한 것“이라면서 ”현재는 출입이 가능하도록 조치했다“고 설명자료를 냈다.

