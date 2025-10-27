"출생만 하면 최대 1000만원"…부안군, 전국 최초 ‘부안형 태아보험’ 도입

임신‧출산 지원 대폭 확대

부안군

부안군이 저출산 위기 극복과 출산 친화 환경 조성을 위해 내년부터 모자보건사업을 전면 개편한다.

이번 개편으로 출생아 1인당 받을 수 있는 총 지원 규모는 현금과 바우처를 포함해 최대 1000만원 수준까지 확대된다.

특히 전국 최초로 ‘부안형 태아보험’을 도입, 임신 단계부터 의료비 위험을 선제 보장하는 출산 안전망을 구축한다.

이 보험은 군에 주민등록을 둔 임산부가 태아특약이 포함된 어린이 보험에 가입할 경우 보험료의 80%(월 10만원 한도)를 지원하며, 태아 시점부터 출생 후 12개월까지 최대 1년 10개월간 지원된다.

임산부는 개인 상황에 맞게 보장 항목을 자율 설계할 수 있어 실질적이고 유연한 혜택이 가능하다.

군은 이와 함께 임신축하금 신설, 산모 및 배우자 백일해 예방접종 무료화, 대폭 인상된 산후조리비, 저소득층 기저귀·조제분유 첫째아 확대, 산모·신생아 건강관리 본인부담금 지원 강화 등 임신 계획부터 산후 회복까지 전 주기에 걸친 맞춤형 지원을 담았다.

벽지 비율이 높아 의료 접근성이 낮은 지역 특성을 고려한 점도 눈에 띈다.

권익현 군수는 “임신과 출산 과정에서 경제적 부담을 덜고 의료비 위험을 줄이는 ‘선제적 보건 복지모델’을 구축하겠다”며 “부안이 아이 낳고 키우기 좋은 도시로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

군은 출산 가정의 부담 완화를 위해 ‘상담≫전입≫신청’ 원스톱 절차를 마련, 전입 예정 가정을 위한 사전 상담창구(063-580-3885)를 상시 운영한다.

부안군은 이번 사업 추진을 위해 보건복지부와 사회보장제도 신설·변경 협의를 완료했으며, 관련 조례안을 제2차 정례회에 상정할 예정이다.

군은 향후 행정절차를 마무리한 뒤 2026년부터 본격 시행에 들어갈 계획이다.

