공공의대 법안 통과 촉구…전북 시·군의장, 남원서 한목소리

남원시의회, 제294차 전북특별자치도시군의장협의회 주최

남원 공공보건의료대학 설립 조속 추진 건의안 만장일치 채택

27일 제294차 전북특별자치도시군의회의장협의회 월례회가 열린 가운데, 최경식 남원시장과 전북 시군의회 의장들이 공공의대 법안 통과를 촉구하고 있다./사진=남원시의회

전북특별자치도 14개 시·군의회 의장들이 남원에 모여 지역 의료 불균형 해소와 공공의대 설립을 촉구했다.

남원시의회(의장 김영태)는 27일 제294차 전북특별자치도시군의회의장협의회 월례회를 남원에서 개최했다고 밝혔다.

이번 월례회에는 전북 각 시·군 의장들이 참석해 지역 현안에 대한 공조 방안을 논의했다.

협의회는 이날 남원시의회가 제안한 '공공의대 법안' 통과 촉구 건의안을 만장일치로 채택했다.

남원시의회에 따르면, 건의안은 △제22대 국회는 공공의대 법률안을 즉시 통과시킬 것 △정부는 남원 공공보건의료대학 설립을 즉각 추진할 것 등의 내용을 담고 있다.

협의회는 채택된 건의안을 보건복지부와 교육부, 국회, 각 정당, 대통령실 등에 공식 전달할 계획이다.

김영태 의장은 “시·군의회가 협력해 도민의 삶의 질을 높이고, 지역 간 균형발전과 상생의 길을 함께 만들어가길 기대한다”고 말했다.

