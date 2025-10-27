이전기사
공공의대 법안 통과 촉구…전북 시·군의장, 남원서 한목소리
UPDATE 2025-10-27 20:13 (Mon)
공공의대 법안 통과 촉구…전북 시·군의장, 남원서 한목소리

최동재 웹승인 2025-10-27 14:09 수정 2025-10-27 14:09

남원시의회, 제294차 전북특별자치도시군의장협의회 주최
남원 공공보건의료대학 설립 조속 추진 건의안 만장일치 채택

image
27일 제294차 전북특별자치도시군의회의장협의회 월례회가 열린 가운데, 최경식 남원시장과 전북 시군의회 의장들이 공공의대 법안 통과를 촉구하고 있다./사진=남원시의회

전북특별자치도 14개 시·군의회 의장들이 남원에 모여 지역 의료 불균형 해소와 공공의대 설립을 촉구했다.

남원시의회(의장 김영태)는 27일 제294차 전북특별자치도시군의회의장협의회 월례회를 남원에서 개최했다고 밝혔다.

이번 월례회에는 전북 각 시·군 의장들이 참석해 지역 현안에 대한 공조 방안을 논의했다.

협의회는 이날 남원시의회가 제안한 '공공의대 법안' 통과 촉구 건의안을 만장일치로 채택했다.

남원시의회에 따르면, 건의안은 △제22대 국회는 공공의대 법률안을 즉시 통과시킬 것 △정부는 남원 공공보건의료대학 설립을 즉각 추진할 것 등의 내용을 담고 있다.

협의회는 채택된 건의안을 보건복지부와 교육부, 국회, 각 정당, 대통령실 등에 공식 전달할 계획이다.

김영태 의장은 “시·군의회가 협력해 도민의 삶의 질을 높이고, 지역 간 균형발전과 상생의 길을 함께 만들어가길 기대한다”고 말했다.

#남원시 #공공의대
최동재 dongj0103@naver.com
