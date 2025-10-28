'2025 전주 청소년 창업성과 공유회' 성황

청소년 창업성과 공유회가 지난 24~25일 전주시청 일대에서 열렸다.

지역 청소년들이 직접 기획한 창업 아이디어로 새로운 비즈니스 모델을 제시하는 행사가 열려 관심을 모았다.

전주시와 전주교육지원청이 주최하고, 전주교육통합지원센터가 주관한 '2025 청소년 창업성과 공유회'가 지난 24~25일 전주시청 일대에서 열렸다.

이번 행사에서는 전주교육통합지원센터가 주관한 청소년 창업지원 프로그램 'Teen-벤처'에 함께한 5개 중·고등학교 팀이 참가해 각자의 아이디어를 선보였다. 이 밖에 전북창조경제혁신센터, 전주소통협력센터, 전북청소년활동진흥센터, 전주정보문화산업진흥원, ㈜퍼센트 등 도내·외 창업지원기관이 협력기관으로 참여했다.

이번 행사에서 발표된 우수 아이디어에 대해서는 참여한 연계기관과 함께 후속 지원을 이어갈 예정이다.

전주교육통합지원센터 관계자는 "청소년들이 스스로 지역의 문제를 정의하고 해결하는 방법을 찾아가는 과정을 통해 지역사회 창의 인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

