[전북자치도 국감] 국민연금 시너지·동부권 특화사업·잼버리 시설 활용 등 정책 점검

박수민 “국민연금, 여전히 지역 상생 미흡…정주여건 개선 필요”

박정현 “동부권 특화사업 성과 편차 커…서남권 지원 확대해야”

김성회 “450억 잼버리 건물 방치…활용방안 신속히 마련을”

28일 전북특별자치도청 대회의실에서 열린 2025년 국회 행정안전위원회 전북특별자치도 국정감사에 김관영 지사가 의원들의 질의에 답변하고 있다./사진=조현욱 기자.

국회 행정안전위원회 소속 의원들이 28일 전북특별자치도청에서 열린 국정감사에서 국민연금공단의 지역 상생, 동부권 특화사업의 실효성, 잼버리 잔여시설의 활용 방안 등 전북현안 사업들에 대해 질의했다.

국민의힘 박수민 의원(서울 강남구을)은 "전주로 이전한 지 10년이 지난 국민연금공단 기금운용본부가 지역과 실질적인 시너지를 내지 못하고 있다"고 지적했다.

박 의원은 “국가적 결단으로 전북에 내려온 기관이지만, 국민연금도 전북 지역사회도 만족하지 못하고 있다”며 “직원들의 이직률이 높고 정주여건이 여전히 열악하다”고 했다.

이에 대해 김관영 지사는 이에 대해 “국민연금과 협력해 자산운용 중심의 금융도시를 조성하고 있으며, 국제 금융기관 유치에도 힘을 쏟고 있다”며 “직원들이 전주에서 안정적으로 생활할 수 있도록 교육·의료·주거 인프라를 확충해 정주환경을 개선하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 박정현 의원(대전 대덕구)은 2011년부터 추진된 동부권 특화사업의 성과가 지역별로 엇갈리고 있다고 질타했다. 그는 “남원·진안·무주·장수·임실·순창 등 6개 지역을 대상으로 현재까지 4378억 원이 투입됐지만, 임실 옥정호는 관광 명소로 자리잡은 반면, 남원 오리정, 무주 금강변 관광단지는 성과가 미미하다”며 “서남권 정읍·김제·부안·고창 등은 인구 감소가 심각한 만큼 균형발전 전략을 확대해야 한다”고 제언했다.

김 지사는 “동부권 6개 시군에 매년 360억 원씩 지원해 주민 소득 향상에 기여해 왔다”며 “올해 제정된 지역균형발전조례에 따라 내년부터는 서남권까지 포함해 인구소멸지역을 함께 지원하는 구조로 확대하겠다”고 답했다.

같은 당 김성회 의원(경기 고양시갑)은 지난해 새만금 세계스카우트잼버리 행사장에 450억 원이 투입된 글로벌청소년센터의 방치 문제를 지적했다. 김 의원은 “당초 스카우트 훈련센터로 활용하려던 건물이 1년 가까이 유휴 상태로 남아 있다”며 “건물이 노후화되기 전에 도가 임시로라도 관리에 나서야 한다”고 요구했다.

김 지사는 “스카우트연맹이 매년 20~30억 원의 운영비를 도에 부담하길 요구해 협의가 불발됐다”며 “도의회와 도교육청이 국제교육원 전환을 제안했고, 긍정적으로 논의 중이다”고 설명했다.

김 의원은 “교육청 활용이 추진되더라도 스카우트연맹과의 연계를 완전히 끊지 말고 일부 공간을 공유하는 방안도 검토해야 한다”고 제안했다.

국민의힘 고동진 의원(서울 강남구병) "최근 전북에서 태양광이나 풍력등 재생에너지 사업들이 활발히 진행되고 있는데, 이런 사업들을 무분별하게 허가한 측면이 있다"며 "그래서 전력이 많이 남고 전력계통과 생산이 균형을 맞춰야 하는 것 아닌가 생각이 든다"고 했다.

이에 김 지사는 "말씀하신 부분에 대해서는 앞으로 충분히 고려할 것이고 정부와 함께 주도면밀하게 전력 사용체계를 갖추겠다"고 답했다.

