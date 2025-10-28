'가로수 그늘 아래 서면’의 주인공, 고(故)김명곤 추모전 열린다

전시 ‘KPOP 슈퍼노바, 김명곤으로부터’ 홍보물/사진=독자

8090년대 한국 대중음악계를 주름잡은 천재 음악가 고(故) 김명곤을 기리는 첫 추모전이 열린다.

사랑과 평화의 원년 키보드 멤버로 출발해 수많은 히트곡을 작곡·편곡한 그는 ‘가요톱텐’ 89주 연속 1위곡을 만든 숨은 주역이자, 한국 대중음악의 사운드를 바꾼 프로듀서로 평가받는다. 전시는 오는 30일부터 다음 달 6일까지 서울 성수동 팝업공간 ‘성수나무’에서 막을 올리며, ‘KPOP 슈퍼노바, 김명곤으로부터’라는 제목으로 열린다.

이번 전시는 JTV 전주방송이 주관하고 방송문화진흥회, 한국음악실연자협회가 공동 주최한다.

기획을 맡은 송의성 PD는 “우리 음악이 언제부터 영미권 팝만큼 세련돼졌는가라는 질문에 대한 답은 김명곤 시대에서 찾을 수 있었다”고 말했다. 전시는 김명곤의 악보 87권을 모은 ‘선율의 숲’을 비롯해, 미공개 사진과 음성, 복원된 영상 등 다양한 자료를 통해 그의 예술혼과 음악적 유산을 입체적으로 조명한다.

또 지난해 방송문화진흥회 지원작으로 호평받은 JTV 다큐멘터리 ‘슈퍼노바 김명곤의 사운드 혁명’의 확장판 ‘팝업 다큐멘터리’가 상영되며, 김형석·윤일상·구창모·배수연 등 동시대 음악인들이 참여하는 릴레이 토크도 진행된다. 이어 김명곤의 미공개 음악 5곡과 희귀 음원을 들을 수 있는 청음회가 열려 관객에게 특별한 경험을 선사한다.

김명곤은 음악인의 권익 향상을 위해 한국대중음악작가연대 대표로도 활동하며 선한 영향력을 펼쳤다.

송 PD는 “김명곤은 예술가이자 연대의 사람으로, 한국 음악 산업의 품격을 높였다”고 평가했다. 전시는 이후 전북 지역으로 확대될 예정이며, 지역 출신 김철규 작가가 헌정 작품을 선보인다.

이번 전시는 ‘전북을 담다, 세상을 잇다’라는 새로운 슬로건 아래 JTV 전주방송이 추진하는 지속가능한 콘텐츠 프로젝트의 일환으로, 한국 K-POP의 뿌리를 되돌아보는 의미 있는 시간이 될 전망이다.

