'청춘의 고민을 음악으로 나누다'예술기획 브릿지, ‘별빛 콘서트’ 31일 개최

별빛콘서트 최종 포스터/사진=독자

청년의 마음을 위로하는 음악 공연, ‘빛나는 청춘, 별빛 콘서트’가 오는 31일 오후 7시 전주 한벽문화관 야외공연장에서 열린다. 이번 공연은 청년들의 일상 속 고민을 음악과 함께 나누며 서로를 위로하기 위해 기획된 참여형 오케스트라 공연으로, ‘고민은 나누면 빛이 됩니다’를 슬로건으로 진행된다.

예술기획 브릿지(Art Bridge)가 주최·주관해 진행되는 이번공연은 전주시 2025년 ‘청년참여예산 민간보조금 지원사업’에 선정 작품으로, 지휘는 박찬근, 진행은 테너 조예찬이 함께 한다.

공연은 ‘별을 쫓기보다 내가 별로 살아가기’라는 노랫말에서 영감을 받아 출발했다. 멀리 있는 무언가를 향해 달려가던 청춘의 시절을 돌아보며, 그때의 자신이 이미 별처럼 빛나고 있었음을 깨닫는 마음을 담았다. 공연 무대 또한 이 콘셉트에 맞춰, 별빛을 상징하는 조명으로 수놓아진 공간 연출이 이루어질 예정이다.

공연 프로그램은 클래식과 영화음악, 대중음악을 아우르는 다채로운 구성으로 이루어졌다.

히사이시 조의 ‘어느 여름날’과 ‘바다가 보이는 마을’, 비비의 ‘밤양갱’, 김광석의 ‘바람이 불어오는 곳’, 영화 ‘시네마천국’ 메들리, 베토벤의 ‘비창’ 2악장 등이 연주되며, 테너 조예찬이 ‘가리워진 길’과 ‘Butterfly’를 오케스트라 반주와 함께 노래한다.

이혜영 예술기획 브릿지 대표은 “‘별빛 콘서트’는 청춘의 불안과 고민을 음악으로 함께 나누며, 지금 이 순간의 우리 자신이 이미 빛나고 있다는 사실을 전하고 싶었다”며 “관객 한 사람 한 사람이 별이 돼 무대를 함께 밝혀주는 따뜻한 시간이 되길 바란다”고 전했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지